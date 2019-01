Undicenne si impicca dopo una serata trascorsa con i videogiochi | è gravissimo

huffingtonpost

(Di venerdì 4 gennaio 2019) Lo hanno trovato appeso, privo di conoscenza, con un cappio intorno al collo: un bambino di 11 anni,unapassata a giocare coi videogame, ha tentato il suicidio. La drammatica notizia arriva dalla provincia di Vicenza, precisamente nella Valle del Chiampo: i genitori del minore lo hanno ritrovato privo di conoscenza nel soggiorno, ancora con la sciarpa legata al collo ma vivo. Ora l'si trova in terapia intensiva in gravi condizioni. A parlare della vicenda è il Corriere della Sera.Attorno alle 23 del 1° gennaio, lo ha trovato il fratello più grande che doveva richiamarlo per portarlo a letto, l'era in stato di incoscienza e non respirava. I genitori, che erano al piano di sopra, in camera da letto, sono corsi a prestargli soccorso, a liberarlo da quella sciarpa che lo aveva quasi strangolato, ma non è bastato a farlo stare ...