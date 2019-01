The Big Bang Theory e il finale ideale per gli attori con al centro un

Perché The Big Bang Theory finisce - Jim Parsons sull’addio : “Non posso essere Sheldon Cooper per sempre” : Entertainment Weekly ha dedicato il suo ultimo numero a The Big Bang Theory con una copertina da collezione. Johnny Galecki (Leonard), Kaley Cuoco (Penny) e Jim Parsons (Sheldon) posano per il magazine americano, al quale hanno confidato il motivo per cui la longeva serie della CBS volgerà al termine quest'anno. Ognuno ha condiviso i suoi pensieri per il finale, e Parsons ha anche svelato (finalmente) la scelta che l'ha portato a dire addio ...

Nel cast di The Big Bang Theory 12 arrivano Kal Penn e Sean Astin per aiutare Amy e Sheldon : tutti i dettagli : arrivano due new entry nel cast di The Big Bang Theory 12. Nell'ultima stagione, Sheldon e Amy avranno un aiuto in più nella loro scoperta scientifica - la teoria della super asimmetria - e qualcosa ci dice che il dottor Cooper non sarà piacevolmente soddisfatto. La sitcom della CBS ha annunciato l'arrivo di Kal Penn (già visto di recente in Designated Survivor) e Sean Astin (il Bob di Stranger Things) nei ruoli rispettivamente del Dr. ...

Young Sheldon - su Infinity il tenero spin-off di The Big Bang Theory : Sheldon Cooper è uno dei personaggi più riconoscibili dell’universo pop contemporaneo. Le innumerevoli stagioni di The Big Bang Theory lo hanno consacrato delineandone iconicamente caratteristiche, peculiarità e tic nervosi. Era inevitabile che, dopo aver fatto conoscere a mezzo mondo le infinite declinazioni del mondo nerd, arrivasse una serie tv che ne indagasse il passato. Per la gioia dei tantissimi fan Chuck Lorre e Jim Parsons hanno dato ...

Tra le serie più piratate del 2018 c’è The Walking Dead 9 : ascolti flop ma sul podio con The Flash e The Big Bang Theory : Arriva da TorrentFreak la classifica delle serie tv più piratate di questo 2018 e proprio adesso che l'anno è agli sgoccioli la notizia sembra ancora più scioccante: The Walking Dead 9 (e non solo) è la serie più scaricata. A quanto pare la serie AMC ha perso molti in ascolti ma non in fedelissimi visto che il pubblico ha scaricato "milioni di volte" la serie e non solo l'ultima stagione. I fan sperano davvero che si ritorni ai numeri di un ...

Maratona The Big Bang Theory su Italia1 - da Capodanno tutti gli episodi : primi dettagli sulla programmazione : Torna The Big Bang Theory su Italia1 per una super Maratona che accontenterà tutti i fan della celebre comedy targata CBS. A partire da gennaio, la serie più amata di sempre - votata da un recente sondaggio americano - farà compagnia al pubblico appassionato con un appuntamento giornaliero. Dopo aver trasmesso l'undicesima stagione insieme al primo ciclo di episodi dello spin off Young Sheldon, Italia1 non abbandona i fan di Sheldon, Leonard, ...

I 5 migliori episodi natalizi delle serie tv - da Friends a Grey’s Anatomy e The Big Bang Theory : L'alternativa ai parenti che invadono le vostre case il 25 dicembre? Guardare (o riguardare) i migliori episodi natalizi delle serie tv. La magia di una delle notti più attese dell'anno coinvolge anche i nostri personaggi preferiti: spazio quindi ad addobbi, storie e tradizioni particolari. Ecco quindi 5 tra i migliori episodi natalizi delle serie tv che più ci hanno emozionato. Espiazioni (Buffy) Le prime stagioni di Buffy sono state una ...

Kaley Cuoco incinta? L’attrice risponde con l’ironia di Penny in The Big Bang Theory (foto) : Kaley Cuoco incinta? Nelle ultime ore, molti fan dell'attrice si stanno ponendo questa domanda. A destare sospetti è un'immagine pubblicata sul suo profilo Instagram in cui la star di The Big Bang Theory mostrerebbe una rotondità sospetta. Nella foto in bianco e nero, in cui Kaley è ritratta insieme al marito Karl Cook con cui è in luna di miele a Lugano (Svizzera), l'attrice sfoggia un vistoso abito floreale molto lungo. Per questo motivo, ...

Paola Turci - Cristicchi e The Zen Circus primi big del Festival : L'attesa è finita. Sono stati annunciati in diretta su Rai1, i nomi dei primi tre dei 24 big che gareggeranno nella 69esimo Festival di Sanremo, sotto la direzione artistica di Claudio Baglioni. ...

Arriva The Big Bang Theory 12 in Italia - l’ultima stagione da gennaio su Infinity : tutta la programmazione : Finalmente Arriva The Big Bang Theory 12 in Italia. L'attesissima dodicesima e ultima stagione sarà disponibile su Infinity il prossimo anno. Più precisamente, dal 28 gennaio la piattaforma pubblicherà un episodio a cadenza settimanale, seguendo la messa in onda americana - almeno così dovrebbe essere. Il nuovo ciclo di episodi si apre con il viaggio di nozze di Amy e Sheldon. Per l’occasione, il fisico teorico, con il suo solito carattere, ...

Lindsey Kraft in The Big Bang Theory 12 - una sorpresa dal passato di Penny nell’ultima stagione? : Arriva Lindsey Kraft in The Big Bang Theory 12. L'attrice, vista di recente in Living Biblically, Grace and Frankie, Dirty John, e The Conners, apparirà in qualità di personaggio ricorrente nel corso della dodicesima e ultima stagione. Quale sarà il suo ruolo all'interno della serie? Secondo TV Line, insieme alla Kraft ci sarà anche Brian Thomas Smith nel cast, che torna a interpretare l'ex fidanzato di Penny, Zack, nella seconda parte di ...

Kaley Cuoco e Karl Cook in luna di miele - foto con la Penny di The Big Bang Theory e il marito in Svizzera : Kaley Cuoco e Karl Cook sono finalmente in luna di miele. La Penny di The Big Bang Theory e il fantino si sono sposati lo scorso giugno, ma i festeggiamenti sono stati interrotti subito dopo poiché l'attrice doveva sottoporsi a un intervento chirurgico. Fortunatamente, la coppia ha approfittato delle vacanze (Kaley ha terminato le riprese di The Big Bang Theory per il 2018) per godersi la sospirata luna di miele e insieme a Karl Cook ha ...

The Darkness in Italia nel 2019 - 2 concerti a Milano e Majano (Udine) : prezzi dei biglietti in prevendita : The Darkness in Italia nel 2019 per due concerti in programma la prossima estate. Il gruppo ha annunciato due eventi in programma nella penisola nell'ambito della tournée mondiale del prossimo anno: The Darkness saranno in Italia per due concerti rispettivamente a Milano e a Majano (Udine). L'evento al Carroponte di Sesto San Giovanni (Milano) è atteso per il prossimo 20 luglio, mentre il 21 luglio il gruppo si esibirà al Festival di ...

Il cast di The Big Bang Theory celebra l’ultimo Natale sul set con All I Want For Christmas Is You (video) : Il Natale è arrivato in anticipo per il cast di The Big Bang Theory. Tramite le sue Instagram Stories, Kaley Cuoco ha pubblicato un divertente video dal set in cui gli attori e alcuni membri della crew festeggiano l'ultimo episodio del 2018, nonché il loro ultimo Natale insieme prima della fine della comedy. La celebre serie, eletta come la più amata e votata di sempre, saluterà definitivamente il suo pubblico il prossimo anno, dopo dodici ...

Enrique Iglesias a Roma nel 2019 - unico concerto in Italia : prezzi dei biglietti in prevendita per All The Hits Live : Enrique Iglesias a Roma nel 2019, per un unico concerto in Italia il programma il prossimo maggio. Enrique Iglesias festeggia i suoi 20 anni in musica e le Hits rilasciate nel corso della sua carriera con la tournée All The Hits Live dove ripercorrerà i suoi anni attraverso i successi più ballati nel mondo. Il tour toccherà anche l'Europa e farà tappa in Italia a maggio 2019 per un unico Live in programma al Palazzo dello Sport ...