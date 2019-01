Stare un giorno con Leoluca Orlando | fatto Altri guai del reddito di cittadinanza

Papa Francesco - l'affondo brutale ai "cattivi cristiani" : meglio atei che Stare tutto il giorno in chiesa : L'ultima dichiarazione di Papa Francesco non mancherà di scatenare critiche e polemiche da parte dei suoi sempre più numerosi detrattori. Il pontefice, citando il "discorso della montagna", ha preso le distanze da "quelle persone che vanno in chiesa, magari stanno tutto il giorno in chiesa, e poi vi

5 cose per Stare in contatto col tuo partner - senza messaggiare tutto il giorno : Siamo persone dotate di ragione e, per vivere meglio, abbiamo bisogno di creare delle relazioni stabili. Parenti, amici, colleghi, gente che incontriamo per caso sulle quali investiamo energie per consolidare il nostro rapporto giorno dopo giorno. Il tipo di relazioni che ci impegnano in maggior misura sono proprio quelle di coppia. Si parte con storie fantastiche, paradisiache, dove anche il più grosso problema viene risolto alla stregua di una ...

Milan - il Flamengo saluta Paquetá : 'Un giorno tornerai - ora vai a conquiStare il mondo' : Conquisterai il mondo ora, Lucas Paquetá! A presto! Ci incontreremo di nuovo perché la tua casa è qui ", si legge nel testo del tweet pubblicato dal Flamengo. Parole di grande affetto, corredate da ...

Bambini - cinque pasti al giorno per Stare bene : Quante volte al giorno devono mangiare i Bambini per stare bene? E che cosa devono mangiare?La dieta, secondo gli esperti dell"ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma, è molto precisa ma al tempo stesso variegata: servono cinque pasti al giorno affinché i piccoli siano in salute e devono prevedere delle regole ben precise. Oltre ai tre pasti principali - colazione, pranzo e cena - ci sono anche una merenda tra colazione e pranzo e uno spuntino ...