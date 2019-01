Meningite - il cuore del medico napoletano salva la vita di un 14enne : Due città in lutto, Grumo Nevano e Mugnano per la morte del giovane medico , Vincenzo Di Stazio, stroncato da una Meningite fulminante. Donato il cuore , salverà la vita di Alessio C. un ragazzino di ...

Napoli - chirurgo muore di Meningite : i familiari donano organi - il cuore salverà un bimbo : Un medico chirurgo di 40 anni di età è deceduto nella notte tra mercoledì 2 e giovedì 3 gennaio presso l'istituto ospedaliero 'Domenico Cotugno' di Napoli. Si tratta del dottore Vincenzo Di Stazio che ha perso la vita a causa di meningite da pneumococco. Il paziente era arrivato presso l'azienda ospedaliera partenopea in condizioni molto critiche, estremamente disperate. Per Di Stazio non c'è stato nulla da fare e i suoi colleghi medici non ...