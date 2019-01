Altro che Juve-Napoli | la Premier ci emoziona perché non é scontata

Amici - il giudice vicino all'addio? Il video che lo mostra già 'Altrove' : Timor Steffens potrebbe lasciare il talent di Maria De Filippi per dedicarsi al 100 per cento ad un nuovo progetto olandese...

Ford - Altro che ecobonus : ecco gli sconti della campagna 2019 “Ecotassa NO Ecoincentivi SI” [GALLERY] : 1/8 Ford Kuga fino a 7.500 euro ...

Dark Souls : Daughters of Ash è una versione del gioco che integra contenuti tagliati - nuovi boss - NPC e molto Altro : Nonostante i suoi anni sulle spalle, Dark Souls continua a dimostrare di essere un titolo amatissimo dalla community, uno di quelli destinati a rimanere dei cuori dei videogiocatori e segnare un'era. Come riporta VG247 infatti la versione PC del gioco continua ad ottenere tutt'oggi interessanti mod, ed è proprio una di queste che sta facendo tanto parlare di sé.Dark Souls: Daughters of Ash porta interessanti quanto pensanti modifiche al gioco, ...

Reddito di cittadinanza - Gasparri : 'Andrà anche agli immigrati - Altro che pacchia finita' : L'ex ministro delle comunicazioni, il senatore forzista Maurizio Gasparri, ha espresso il proprio punto di vista e le proprie perplessità non solo sull’attuazione del cavallo di battaglia del Movimento 5 Stelle (il Reddito di cittadinanza), ma anche sulla composizione della platea che andrà a beneficiarne. Gasparri: 'Il Reddito di cittadinanza andrà a più di 300mila immigrati' A detta dell'ex missino e dell'ex esponente di Alleanza Nazionale, ...

Altro che ‘warm” - la sauna di Belen Rodriguez è… bollente [FOTO] : Belen Rodriguez fa impazzire tutti i suoi follower: lo scatto in sauna è bollente Belen Rodriguez è volata in Uruguay per festeggiare l’arrivo del 2019 e dire addio ad un 2018 di alti e bassi. La showgirl argentina ha festeggiato in grande con amici, nella sua terra, in Sud America, tra party e tanto divertimento. Non manca, ovviamente, la sensualità che caratterizza Belen: dopo aver pubblicato video e foto in bikini in spiaggia, ...

Altro che Koulibaly - siamo più razzisti di quanto pensiamo. E il test che ho fatto lo dimostra : Lo confesso: da piccolo tifavo Juve. Il 16 maggio del 1998 avevo otto anni e mio papà mi portò allo stadio di Bergamo per vedere, dal vivo, la mia prima partita di calcio. L’Atalanta giocava per la salvezza mentre i bianconeri avevano già vinto il campionato (sì, la scelta di mio padre, col senno di poi, non si rivelò molto saggia). Segnò su rigore Nicola Caccia, poi nella ripresa pareggiò, con una girata al volo da appena dentro l’area, Daniel ...

Avanti un Altro torna in tv ma senza Michelone - morto nel sonno : Un grave lutto negli ultimi giorni del 2018 ha coinvolto la grande famiglia di Avanti un altro, il popolarissimo game show della fascia oraria del preserale di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis, che sta per tornare nuovamente in onda in tv a partire dal 7 gennaio. È venuto a mancare infatti Michele Volpi, meglio noto al grande pubblico del fortunato programma Mediaset con l'appellativo di 'Michelone' per essere stato uno dei valletti del ...

Montezemolo speranzoso sulle condizioni di Schumacher : 'Ma non dico Altro' : Sono passati cinque anni dal terribile incidente sugli sci dell'ex campione di Formula 1 Michael Schumacher, ma nessuno si è dimenticato di lui. Anzi, tutti sperano ancora di poterlo rivedere sorridente e felice, come appariva al pubblico subito dopo uno dei tantissimi gran premi conquistati. Nonostante le notizie ottimistiche trapelate da alcuni media britannici nei giorni passati, in pochi conoscono le reali condizioni di salute del sette ...

Uccide una bimba di 7 anni nel parcheggio di un supermercato a Houston : feriti la madre e un Altro figlio : Ha sparato all'impazzata contro l'auto con dentro una madre e i suoi quattro figli. Un uomo ha aperto il fuoco contro un'auto nel parcheggio di un supermercato di Houston, in Texas,...

Renzi : “Altro che onestà - la manovra premia i furbetti. Il governo cadrà prima delle elezioni europee” : Per il momento ha lasciato i riflettori agli aspiranti leader del Pd, ma Matteo Renzi è “dentro” la vicenda politica, è stato a Bruxelles da Jean-Claude Juncker, è in contatto con Emmanuel Macron, è stato in Cina, all’Università di Stanford terrà un corso sulla politica europea, tiene un canale diretto con tutti i leader italiani e da persona infor...

San Silvestro e Capodanno - perché uno è festivo e l’Altro no? : Nel mondo occidentale il giorno festivo è il 1 gennaio, Capodanno, ma la festa e la mangiata si fanno la sera precedente, quella di San Silvestro, il 31 dicembre, la vigilia in cui si fa il veglione, cioè si sta svegli fino a mezzanotte, al giorno e all’anno nuovo. Tutto accade nella notte fra l’ultimo giorno di un anno, in questo caso del 2018 e il primo del successivo, per il 2019. Dalla notte dei tempi è momento di espiazione, di chiusura di ...

Half-Life 2 : disponibile dopo 9 anni una mod che migliora grafica - sonoro e molto Altro : I ragazzi di HL2MMod hanno recentemente rilasciato una nuova mod per il celebre Half-Life 2 che punta a migliorare (tra le altre cose) le meccaniche di gioco e di combattimento dando al giocatore più opzioni per affrontare le varie situazioni. Come riporta DSOG, Half-Life 2 : MMod introduce anche un'IA migliorata, nuove abilità per i soldati nemici, un comparto grafico e sonoro migliorato e come se non bastasse va anche a risolvere qualche ...

Rai - l'indiscrezione impensabile : un programma ad Alba Parietti - Altro che sovranismo : Un'indiscrezione molto poco sovranista sul futuro della Rai. O meglio, su un futuro programma della Rai. Voci di cui dà conto il settimanale Vero, secondo il quale Alba Parietti, 57enne, potrebbe presto avere un programma tutto suo, in onda su una delle reti di Viale Mazzini. Un progetto ancora mist

Lutto per Paolo Bonolis e ‘Avanti un Altro’ : morto il valletto Michelone : Lutto per Paolo Bonolis e per gli affezionati del programma ‘Avanti un altro’, Michele Volpe, detto “Michelone“, è morto nella notte scorsa. Si è spento a 47 anni nella casa in cui viveva con il figlio Manuel e con la madre. Secondo quanto riportato dal quotidiano online ‘Terni in rete’, che ha dato la notizia della sua morte, la causa del decesso sarebbe da attribuire all’eccessiva stazza del suo corpo. Da quando era arrivato a ...