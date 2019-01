Tennis | ATP Pune | Anderson si sbarazza di Munar in due set

Tennis - ATP Doha : Wawrinka sconfitto in due set - Bautista Agut vola in semifinale : Tennis, ATP Doha – Stan Wawrinka è stato sconfitto da Bautista Agut in due set, un doppio 6-4 per battere lo svizzero Tennis, ATP Doha: Stan Wawrinka è stato eliminato ai quarti di finale. Bautista Agut lo ha sconfitto in due set, con un doppio 6-4 che lo proietta dunque alle semifinali dove affronterà il vincente dell’incontro tra Djokovic e Basilashvili. Per Stan Wawrinka un avvio di 2019 tra alti e bassi, ma qualora dovesse ...

Calendario Tennis - i tornei della settimana 7-13 gennaio. Programma - orari e tv degli Atp e Wta ad Auckland - Sydney e Hobart : Gli Australian Open sono sempre più vicini: gli ultimi tornei in preparazione al primo Slam stagionale si giocheranno tra il 6 ed il 12 gennaio, in contemporanea con le qualificazioni di Melbourne, che si giocheranno tra l’8 ed il 12, mentre il main draw verrà sorteggiato il 10 alle ore 8.00 italiane. Gli ultimi tornei prima di Melbourne saranno quelli di Sydney, che sarà un evento combined, mentre gli uomini giocheranno anche ad Auckland ...

Calendario ATP Tennis 2019 - le date e il programma di tutti i tornei. Stagione lunghissima da gennaio a novembre : Ci siamo, una nuova Stagione di grande Tennis sta per cominciare. A partire dalla prossima settimana si comincerà a fare sul serio in un’annata lunghissima in cui gli impegni per i giocatori saranno molteplici. Si partirà dall’ultimo giorno del 2018 per arrivare alle Finals di Coppa Davis di fine novembre 2019. Un percorso lastricato di difficoltà e di prove complicate che i protagonisti di racchetta e pallina dovranno superare per ...

Tennis - ATP Doha 2019 : risultati degli ottavi di finale. Djokovic perde un set - avanti Cecchinato : Ultima partita davvero lunghissima e piena di emozioni tra due vecchie stelle del circuito ATP. Si è conclusa da poco la giornata dedicata ai quarti di finale per quanto riguarda il torneo di Doha: il ceco Berdych ha battuto in tre set dopo due ore e dodici l’iberico Verdasco. avanti ai quarti anche la testa di serie numero 1 Novak Djokovic: un set perso per il serbo che però poi ingrana la marcia giusta con il magiaro Fucsovics. Viva ...

Tennis - ATP Pune 2019 : i risultati degli ottavi di finale. Sconfitto da Munar Simone Bolelli : Un Jaume Munar in formato NextGen ATP Finals quello visto oggi contro Simone Bolelli: davvero in gran spolvero il giovane spagnolo che negli ottavi di finale dell’ATP di Pune riesce a mandare a casa l’ultimo italiano rimasto in tabellone. Avanzano le migliori quattro teste di serie: oltre all’iberico bene anche Kevin Anderson (primo favorito, che si impone su Djere in due tiebreak), Ernest Gulbis e Gilles Simon. Andiamo a ...

Tennis - ATP 250 di Doha : Marco Cecchinato ai quarti dopo il ritiro di Pella : Tennis, ATP 250 di Doha: Marco Cecchinato è approdato ai quarti di finale dove affronterà Berankis o Lajovic Marco Cecchinato si qualifica ai quarti di finale del torneo Atp 250 di Doha (cemento, montepremi 1.313.215 dollari). Il 25enne palermitano, numero 20 del ranking mondiale e quarto favorito del seeding, sfrutta il ritiro dell’argentino Guido Pella, numero 58 Atp e attende ora il vincente del confronto fra il lituano Ricardas ...

Tennis - ATP 250 Doha 2019 : Marco Cecchinato ai quarti di finale per forfait dell’argentino Guido Pella : Marco Cecchinato va ai quarti di finale dell’ATP 250 di Doha senza giocare neppure un 15. Il siciliano, vincitore nel match di ieri contro l’ucraino Sergiy Stakhovsky, approfitta del forfait dell’argentino Guido Pella, che si ritira prima di disputare l’incontro di secondo turno del torneo in corso nel Qatar. Cecchinato, in questo modo, guadagna senza sudare i primi quarti di finale nel torneo. È la prima volta nella sua ...

Tennis - ATP Pune 2019 : Simone Bolelli esce di scena al secondo turno. L’azzurro sconfitto da Munar in due set : Termina al secondo turno dell’ATP di Pune (India) l’avventura del nostro Simone Bolelli (n.141 ATP). L’azzurro è stato sconfitto con il punteggio di 7-5 6-0 dallo spagnolo Jaume Munar in 1 ora e 17 minuti di partita. Un incontro che, di fatto, si è deciso nel primo parziale quando il nostro portacolori si è trovato anche avanti di un break ma poi ha ceduto nella fase decisiva. La seconda frazione è stata una vera e propria ...

Tennis - Atp Brisbane : Nadal si ritira per un'elongazione muscolare alla coscia sinistra : Brisbane, AUSTRALIA, - Rafael Nadal si è ritirato dal 'Brisbane International', torneo Atp 250 dotato di un montepremi di 527.880 dollari in svolgimento sui campi in cemento del Queensland Tennis ...

Tennis - ATP Brisbane 2019 : Rafael Nadal dà forfait. Problemi alla coscia per il maiorchino : Rafael Nadal non prenderà parte al torneo ATP di Brisbane: il Tennista iberico ha annunciato il suo forfait nel corso di una conferenza stampa nel quale ha affermato di avere ancora Problemi alla coscia sinistra. Al suo posto entrerà nel main draw il nipponico Taro Daniel, che da lucky loser avrà accesso diretto al secondo turno, dove affronterà il transalpino Jo-Wilfried Tsonga. In conferenza stampa il maiorchino ha spiegato i motivi della ...

Tennis - ATP Doha 2019 : Marco Cecchinato regola in due set Sergiy Stakhovsky ed approda agli ottavi di finale : Missione compiuta per Marco Cecchinato. L’azzurro, numero 20 del mondo, conquista l’accesso agli ottavi di finale dell’ATP di Doha 2019 (Qatar) superando l’ucraino Sergiy Stakhovsky (n.134 ATP) con il punteggio di 6-4 6-2 in 1 ora e 23 minuti di partita. Un match molto ben gestito dal siciliano che così inizia bene il suo anno, attendendo il nome del prossimo avversario dalla sfida tra il turco Cem Ilkel e ...

ATP Brisbane – Andy Murray trionfa all’esordio : il Tennista scozzese batte Duckworth nella prima sfida del 2019 : Andy Murray trionfa nel primo turno dell’ATP di Brisbane: il tennista scozzese torna a giocare e vincere un match dopo un lungo periodo di inattività Andy Murray ha preferito concludere il suo 2018 con largo anticipo, al fine di recuperare la miglior condizione fisica e approcciarsi al meglio alla stagione 2019, iniziata praticamente subito. Il tennista scozzese ha giocato il primo match dell’anno sul cemento australiano di Brisbane, ...

Tennis - ATP 250 Pune 2019 : Simone Bolleli sconfigge Istomin e vola al secondo turno : Simone Bolelli si è qualificato agli ottavi di finale del torneo ATP 250 di Pune, Capodanno vincente per l’azzurro sul cemento indiano dove ha sconfitto l’uzbeko Denis Istomin con un doppio 6-4 e al prossimo turno se la vedrà con lo spagnolo Jaume Munar che ieri aveva regolato il moldavo Radu Albot. Si preannuncia un incontro molto difficile per il nostro portacolori che proviene dalle qualificazioni e che dovrà fronteggiare la testa ...