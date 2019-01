La nuova Rai 2 di Carlo Freccero | fuori Detto fatto e I fatti vostri?

'Compromessi sposi' - la nuova commedia di Miccichè arriva al cinema : il trailer : arriva nelle sale il prossimo 24 gennaio il nuovo film di Francesco Miccichè. Nel cast Diego Abatantuono e Vincenzo Salemme

Sesso e adolescenti in Sex Education di Netflix - video trailer della nuova serie con Gillian Anderson di X-Files : Sarà una delle novità più interessanti del 2019 il debutto di Sex Education di Netflix: la nuova serie che arriva sulla piattaforma streaming l'11 gennaio si presenta con un tema vecchio quanto il mondo, il rapporto tra gli adolescenti e la scoperta della sessualità, ma con un linguaggio contemporaneo e politicamente scorretto. La serie ha trai suoi protagonisti un volto arcinoto come quello di Gillian Anderson, l'ex Scully di X-Files, qui in ...

La Compagnia del Cigno : anticipazioni - trama e cast della nuova fiction di Rai1 : Giovanissimo virtuoso del violino, ammesso ai corsi ad anno già iniziato, Matteo viene catapultato in un mondo dove tutto - amori, odio e rivalità - ruota intorno alla musica. Nelle aule e sul palco ...

Coppa Davis - Calendario 2019 : le date e il programma. Primo turno a febbraio - poi la nuova fase finale : La nuova Coppa Davis, avversata dalla grande maggioranza degli appassionati di tennis di tutto il mondo, ma avallata dall’ITF sotto la spinta del gruppo Kosmos, prenderà il via con tante differenze rispetto al recente passato, con l’ultima finale vinta dalla Croazia sulla Francia allo Stade Pierre Mauroy di Lilla. Con la nuova formula il weekend del Primo turno durerà due giorni invece che tre, con partite al meglio dei due set su ...

Toyota Rav 4 arriva a Febbraio la nuova versione [ordinabile] : Il nuovo SUV di casa Toyota è in arrivo. Dopo le tante immagini è finalmente possibile ordinarlo. Le consegne cominceranno con il nuovo anno. Tra le principali novità l’uscita di scena del glorioso propulsore 2.2 tdi a favore dei motori a benzina e Hybrid. L’unità benzina è un quattro cilindri di 2.5 cilindrata associata al propulsore ibrido e trasmissione CVT. Una soluzione che dovrebbe garantire consumi e prestazioni ...

MotoGP - Mondiale 2019 : il 4 febbraio sarà svelata la nuova Yamaha di Valentino Rossi e Maverick Vinales : Tempo di vacanze per i piloti della MotoGP, molto meno per tecnici ed ingegneri che stanno limando gli ultimi dettagli delle nuove moto che saranno protagoniste del Mondiale MotoGP 2019. Come consuetudine sono già state fissate le date dei test pre-stagionali e, non ultime, anche quelle delle presentazioni ufficiali delle nuove moto. Se la Honda ha deciso che sarà il 23 gennaio la data giusta per togliere i veli al nuovo mezzo di Marc Marquez e ...

RAI 1 nuovamente a Viggianello per 'L'anno Che Verrà' : ... la natura meravigliosa di Montagna di Basso affrontata a cavallo con la collaborazione di Nicola Propato di Wild West Ranch e la sorgente del fiume Mercure, le attività e gli sport che si possono ...

F1 – Bottas si prepara per una nuova avventura a quattro ruote - gli esperti ammettono : “faticherà come… Raikkonen” : Il pilota della Mercedes parteciperà ad una tappa del Campionato di Rally finlandese, guidando una WRC Plus In attesa di dedicarsi completamente alla nuova stagione di Formula 1, Valtteri Bottas parteciperà ad una tappa del Campionato di Rally Finlandese 2019. Photo4/LaPresse Il pilota della Mercedes sarà al volante di una WRC Plus dal 24 al 26 gennaio a Rovaniemi, coadiuvato dal navigatore Timo Rautiainen che lo aiuterà in questo suo ...

MotoGP 2019 : la presentazione della nuova Ducati il 18 gennaio - la Yamaha il 4 febbraio : Il Mondiale 2019 si avvicina e i team annunciano le date in cui presenteranno le rispettive squadre: il 23 gennaio toccherà alla Honda del campione del mondo Marc Marquez e del neoarrivato Jorge Lorenzo, ma prima sarà il turno della Ducati di Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci. La nuova Rossa di Borgo Panigale verrà svelata il 18 gennaio a Neuchatel ...

1 febbraio 2019 nuova Maratona nel Mar Morto - il punto più basso della terra : Tamar Regional Council e Forum Factor Co. sono lieti di annunciare una nuova Maratona nel calendario delle corse in Israele:

Pernigotti - nuova polemica : regala viaggi alle Maldive mentre licenzia i suoi operai : "Se sarai fortunato, con uno dei nostri dolci prelibati potrai volare in vacanza": quante volte siamo stati allettati ad acquistare un prodotto con la tentazione di sfidare la sorte e vincere uno dei favolosi premi che, soprattutto durante le vacanze di Natale, vengono offerti per allettare i consumatori? Peccato che questa volta il concorso, che prevede quale primo premio un viaggio per due persone da scegliere tra le mete esotiche più ...

F1 - Renault : il 12 febbraio la nuova livrea : This date in fact! #RSspirit pic.twitter.com/NKuTKEtUqO - Renault Sport F1 , @RenaultSportF1, December 20, 2018 FERRARI E RACING POINT La Renault è il terzo team di F1 che annuncia la data di ...

