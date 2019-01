Freddo polare | emergenza neve al Sud | Appennino sommerso | un morto e traffico in tilt

Brrrr - che Freddo al Nord! Risveglio polare in pianura Padana - temperature minime fino a -8°C! : Risveglio polare stamattina in pianura Padana: le temperature minime sono piombate per la prima volta in stagione ben al di sotto dello zero in modo diffuso su tutto il territorio padano, e in modo particolare nelle zone dell’Emilia Romagna imbiancate dalla nevicata di ieri, dove l’effetto albedo ha ulteriormente spinto verso il basso la colonnina di mercurio. Ecco le minime più significative di stamattina in pianura Padana: -8,2°C a ...