Disabile chiede di attraversare la sala ricevimenti | picchiato e pestato alla festa di

(Di giovedì 3 gennaio 2019) Un giovane di 32 anni, Manlio Valenti, figlio dell'ex sindaco di Petrosino Biagio, con handicap di deambulazione e di parola a causa di un incidente stradale del quale è stato vittima da ragazzo, è stato aggredito ein unadi Marnel corso delladi Capodanno. Mentre attraversava laper raggiungere la postazione del dj avrebbe chiesto a un giovane di farlo passare più volte e non ottenendo risposta lo ha toccato.L'altro lo ha strattonato facendolo cadere a terra, prendendolo a calci in faccia e fratturandogli il setto nasale.La prognosi di guarigione è di 30 giorni. La notizia è uscita venuta dopo la presentazione della denunciaProcura di Mar. Nella querela, redatta con l'ausilio degli avvocati Vincenzo Forti e Gianluca Blunda, la vittima afferma di non conoscere il suo aggressore - che era in ...