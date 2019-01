Canada | bimba piange in aereo | l’agente Balla in pista per calmarla

essere-informati

: RT @sottoinchiesta: Canada, bimba piange in aereo: il ballo dell'agente in pista per calmarla è esilarante - Rosy_631 : RT @sottoinchiesta: Canada, bimba piange in aereo: il ballo dell'agente in pista per calmarla è esilarante - studioforciniti : RT @sottoinchiesta: Canada, bimba piange in aereo: il ballo dell'agente in pista per calmarla è esilarante -

(Di giovedì 3 gennaio 2019) “Ho notato una bambina cheva all’interno dell’e ho cominciato are per tirarle su il morale”. Jahmaul Allen è un agente di rampa dell’American Airlines presso l’aeroporto di Toronto-Pearson, in, e a volte si diverte – e diverte i passeggeri degli aerei –ndo in. “Ho visto i passeggeri che sorridevano all’interno dell’e soprattutto la mamma dellami incitava a continuare”, ha detto Allen. Non è la prima volta che l’uomo si concede qualche passo di danza in, il tutto naturalmente solo in condizioni ottimali di sicurezza. “I miei movimenti non confondono iL'articoloin: l’agenteinperproviene da Essere-Informati.it.