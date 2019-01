Auto | 2018 con la retromarcia | vendite in calo del 3 | 11%

Ripresa mercato Auto - ma -3 - 11% nel 2018 : 21.00 In lieve Ripresa il mercato dell'auto, dopo 3 mesi in calo: a dicembre cresce dell'1,96% rispetto allo stesso mese del 2017 con 124.078 auto nuove immatricolate. Lo comunica il Ministero dei Trasporti. Ma bilancio in rosso nel 2018: 1,9 milioni di auto immatricolate,con un calo del 3,11% rispetto all'anno precedente. Nello stesso periodo si registrano 4,4 milioni di trasferimenti di proprietà di auto usate (-3,3%). Fca chiude l'anno con ...

Un milione e 200mila Automobilisti hanno causato incidenti nel 2018. Ecco chi sono : ... che è del 3,83 per cento, anche per il personale medico , 4,18 per cento, , e liberi professionisti , 4,13 per cento, , mentre gli automobilisti più virtuosi sono esponenti del mondo ecclesiastico , ...

Mondo Automotive - I 10 fatti più importanti del 2018 FOTO GALLERY : Dopo avervi anticipato le previsioni sull'anno che verrà, il 2019 dalla A alla Z, vi raccontiamo in dieci notizie gli ultimi dodici mesi del Mondo automotive: dalla scomparsa di Sergio Marchionne, uno dei più grandi top manager di sempre, allarresto di Carlos Ghosn, a capo del gruppo Renault-Nissan-Mitsubishi, dalla tragedia del ponte Morandi a Genova a un importante evento del motorsport nella Capitale, senza dimenticare la cessione di un ...

Auto - Punto e Panda le più rottamate dagli italiani nel 2018 : Teleborsa, - Punto e Panda sono le Auto più rottamate dagli italiani nel 2018. Lo dice l'Osservatorio sulla ricerca dell'Auto online del portale DriveK. Come rilevato a fine 2017, sono i due modelli ...

Borse - Auto e banche le zavorre del 2018. Piazza Affari -16% - Atene la peggiore - -24 - 7% - : I mercati si interrogano infatti sull'andamento dell'economia globale, prevista in rallentamento, sugli effetti delle tensioni commerciali e di quelle geopolitiche, nonché sulla politica monetaria ...

