Viabilità Roma Regione Lazio del 02-01-2019 ore 11 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 02-01-2019 ore 10 : 30 : VIABILITA’ DEL 2 GENNAIO 2019 ORE 10.20 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN RITROVATI all’ascolto CON L’INFOMOBILITA’ della Regione Lazio SULLA A24 Roma TERAMO IN ATTO LAVORI TRA VICOVARO MANDELA E CARSOLI IN DIREZIONE TERAMO E DA CARSOLI AL BIVIO CON L’A1 Roma NAPOLI IN DIREZIONE Roma. PRESTARE ATTENZIONE SEMPRE SULL’A24 E’ PREVISTA NEVE TRA CARSOLI E SAN GABRIELE COLLEDARA, RICORDIAMO DUNQUE PER CHI DOVESSE METTERSI IN VIAGGIO DI AVERE CATENE DA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 02-01-2019 ore 09 : 45 : VIABILITA’ DEL 2 GENNAIO 2019 ORE 9.35 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN RITROVATI all’ascolto CON L’INFOMOBILITA’ della Regione Lazio SULLA A24 Roma TERAMO IN ATTO LAVORI TRA VICOVARO MANDELA E CARSOLI IN DIREZIONE TERAMO E DA CARSOLI AL BIVIO CON L’A1 Roma NAPOLI IN DIREZIONE Roma. PRESTARE ATTENZIONE SEMPRE SULL’A24 E’ PREVISTA NEVE TRA CARSOLI E SAN GABRIELE COLLEDARA, RICORDIAMO DUNQUE PER CHI DOVESSE METTERSI IN VIAGGIO DI AVERE CATENE DA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 02-01-2019 ore 09 : 15 : VIABILITA’ DEL 2 GENNAIO 2019 ORE 8.35 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN RITROVATI all’ascolto CON L’INFOMOBILITA’ della Regione Lazio SULL’A1 Roma NAPOLI rimosso l’INCIDENTE TRA FERENTINO ED ANAGNI IN DIREZIONE DI Roma traffico scorrevole SULLA A24 Roma TERAMO IN ATTO LAVORI TRA VICOVARO MANDELA E CARSOLI E TRA CASTEL MADAMA E BIVIO CON L’A1 Roma NAPOLI. PRESTARE ATTENZIONE INOLTRE A CAUSA DELLE BASSE TEMPERATURE SONO IN FUNZIONE I MEZZI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 02-01-2019 ore 08 : 45 : VIABILITA’ DEL 2 GENNAIO 2019 ORE 8.35 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN RITROVATI all’ascolto CON L’INFOMOBILITA’ della Regione Lazio SULL’A1 Roma NAPOLI rimosso l’INCIDENTE TRA FERENTINO ED ANAGNI IN DIREZIONE DI Roma traffico scorrevole SULLA A24 Roma TERAMO IN ATTO LAVORI TRA VICOVARO MANDELA E CARSOLI E TRA CASTEL MADAMA E BIVIO CON L’A1 Roma NAPOLI. PRESTARE ATTENZIONE INOLTRE A CAUSA DELLE BASSE TEMPERATURE SONO IN FUNZIONE I MEZZI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 02-01-2019 ore 08 : 15 : VIABILITA’ DEL 2 GENNAIO 2019 ORE 8.05 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI all’ascolto CON L’INFOMOBILITA’ della Regione Lazio SULL’A1 Roma NAPOLI CODE PER INCIDENTE TRA FERENTINO ED ANAGNI IN DIREZIONE DI Roma COINVOLTI UN MEZZO PESANTE E UN AUTOMOBILE, SI CIRCOLA SU DUE CORSIE INOLTRE A CAUSA DELLE BASSE TEMPERATURE SONO IN FUNZIONE I MEZZI SPARGISALE SULLE REGIONALI CASTRENSE E DELLA VANDRA PER IL TRASPORTO PUBBLICO INFORMIAMO CHE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 02-01-2019 ore 07 : 30 : VIABILITA’ DEL 2 GENNAIO 2019 ORE 7.20 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI all’ascolto CON L’INFOMOBILITA’ della Regione Lazio APRIAMO CON IL TRASPORTO PUBBLICO REGOLARMENTE ATTIVE LE LINEE FERROVIARIE Roma SULMONA E AVEZZANO ROCCASECCA DOPO LE VERIFICHE NELLA NOTTE DEI TECNICI DI RFI A SEGUITO DELLA SCOSSA DI TERREMOTO DI IERI SERA IL TRAFFICO RISULTA REGOLARE SULLE STRADE DELLA Regione UNICA SEGNALazioNE SULL’A1 Roma NAPOLI INCIDENTE TRA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 01-01-2019 ore 20 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 1 GENNAIO 2019 ORE 19.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO PER L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; AL MOMENTO LE UNICHE SEGNALazioNI RIGUARDO AL TRAFFICO SONO DOVUTE PRINCIPALMENTE AI PRIMI RIENTRI IN CITTA’; NEL DETTAGLIO SI PROCEDE A RILENTO SULLA Roma TERAMO, ALL’ALTEZZA DEL CASELLO PER Roma EST; SEMPRE VERSO LA CITTA’ RALLENTAMENTI SULLA DIRAMAZIONE Roma NORD, TRA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 01-01-2019 ore 19 : 45 : VIABILITA’ Lazio DEL 1 GENNAIO 2019 ORE 19.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO PER L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; AL MOMENTO LE UNICHE SEGNALazioNI RIGUARDO AL TRAFFICO SONO DOVUTE PRINCIPALMENTE AI PRIMI RIENTRI IN CITTA’; NEL DETTAGLIO SI PROCEDE A RILENTO SULLA Roma TERAMO, ALL’ALTEZZA DEL CASELLO PER Roma EST; SEMPRE VERSO LA CITTA’ RALLENTAMENTI SULLA DIRAMAZIONE Roma NORD, TRA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 01-01-2019 ore 19 : 15 : VIABILITA’ Lazio DEL 1 GENNAIO 2019 ORE 18.50 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; CIRCOLazioNE NELLA NORMA SULLA RETE VIARIA; LE UNICHE SEGNALazioNI RIGUARDO AL TRAFFICO SONO DOVUTE PRINCIPALMENTE AI PRIMI RIENTRI IN CITTA’; NEL DETTAGLIO SI PROCEDE A RILENTO SULLA Roma TERAMO, ALL’ALTEZZA DEL CASELLO PER Roma EST; RALLENTAMENTI ANCHE SULLA DIRAMAZIONE Roma NORD, TRA SETTEBAGNI E IL ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 01-01-2019 ore 18 : 45 : VIABILITA’ Lazio DEL 1 GENNAIO 2019 ORE 18.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; QUALCHE RALLENTAMENTO SI SEGNALA NEL QUADRANTE NORD, NEL DETTAGLIO IN VIA SALARIA, ALL’ALTEZZA DI PASSO CORESE IN DIREZIONE Roma; SEMPRE VERSO LA CITTA’ RALLENTAMENTI SULLA DIRAMAZIONE Roma NORD, TRA SETTEBAGNI E IL RACCORDO; NEI PRESSI DEL RACCORDO CODE SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD, IN DIREZIONE DEL ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 01-01-2019 ore 18 : 15 : VIABILITA’ Lazio DEL 1 GENNAIO 2019 ORE 17.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI ARTERIE DEL TERRITORIO; QUALCHE RALLENTAMENTO SI SEGNALA SULLA SALARIA, ALL’ALTEZZA DI PASSO CORESE IN DIREZIONE Roma; SEMPRE VERSO LA CITTA’ RALLENTAMENTI ANCHE SULLA VIA DEL MARE, NEI PRESSI DI VITINIA; E NELLA CAPITALE SI STA SVOLGENDO LA TRADIZIONALE “FESTA DI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 01-01-2019 ore 17 : 45 : VIABILITA’ Lazio DEL 1 GENNAIO 2019 ORE 17.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI ARTERIE DEL TERRITORIO; QUALCHE RALLENTAMENTO SI SEGNALA SULLA SALARIA, ALL’ALTEZZA DI PASSO CORESE IN DIREZIONE Roma; SEMPRE VERSO LA CITTA’ RALLENTAMENTI ANCHE SULLA VIA DEL MARE, NEI PRESSI DI VITINIA; E NELLA CAPITALE SI STA SVOLGENDO LA TRADIZIONALE “FESTA DI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 01-01-2019 ore 17 : 15 : VIABILITA’ Lazio DEL 1 GENNAIO 2019 ORE 16.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI ARTERIE DEL TERRITORIO; QUALCHE DISAGIO SI SEGNALA IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, A CAUSA DI UN INCIDENTE AL MOMENTO IL TRAFFICO E’ RALLENTATO TRA IL BIVIO PER LA PONTINA E VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTA’; PASSIAMO AI CANTIERI ATTIVI: DA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 01-01-2019 ore 16 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 1 GENNAIO 2019 ORE 16.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI ARTERIE DEL TERRITORIO; QUALCHE DISAGIO SI SEGNALA IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, A CAUSA DI UN INCIDENTE AL MOMENTO IL TRAFFICO E’ RALLENTATO TRA IL BIVIO PER LA PONTINA E VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTA’; PASSIAMO AI CANTIERI ATTIVI: DA ...