Mondiale per club | tutte le novità in arrivo | le indicazioni di Boban

Mondiale freccette 2019 : il trionfo di Michael Van Gerwen - piegato 7-3 Michael Smith. Terzo titolo per l’olandese : Risuona con insistenza un pezzo che a noi italiani ricorda un altro Mondiale con una sfera e un rettangolo verde tedesco. Stavolta però “Seven Nation Army” dei “The White Stripes” è la colonna sonora del trionfo dell’olandese Michael Van Gerwen nella rassegna iridata riserva ai darts. L’Alexandra Palace di Londra si è esaltata, a ritmo di 180 o tripli 20 consecutivi, assistendo ad un atto conclusivo che ha ...

Mondiale freccette 2019 - Michael Van Gerwen-Michael Smith : la finale che non ti aspetti. L’olandese volante per il tris : Che Capodanno è senza la finale del Mondiale di freccette? La tradizione si rinnova anche questa volta e all’Alexandra Palace di Londra si festeggia l’arrivo del 2019 con l’atto conclusivo della rassegna iridata riservata ai darts: l’impianto della capitale britannica, storico teatro della competizione più importante di questa disciplina, sarà gremito in ogni ordine di posto per un’autentica festa, un vero e proprio ...

MotoGP - Andrea Dovizioso e l’occasione della vita. Una Ducati mai così forte per il Mondiale 2019 : Siamo nel 2019 e nei primi vagiti del nuovo anno speranze, propositi e nuovi traguardi da raggiungere sono nella nostra testa e nel nostro cuore. Nel mondo dei motori e in quello del MotoMondiale, i piloti ed i team sono in apparenza in pausa perché il pensiero è rivolto al prossimo campionato, che scatterà il 10 marzo a Losail (Qatar), e si sta lavorando per arrivare pronti all’appuntamento sotto ogni profilo. La Ducati è pronta a ...

MotoGp – Dall’incontro col Papa al 7° titolo Mondiale : un 2018 ricco di emozioni per Marquez - tutti i suoi ricordi mese per mese [GALLERY] : Dall’incontro con Messi a quello con Papa, passando per i festeggiamenti per il settimo titolo Mondiale e l’operazione alla spalla: Marquez ricorda il suo 2018 con un’immagine per ogni mese nelle sue storie Instagram La stagione 2018 di MotoGp ha regalato grande spettacolo dalle piste di tutto il mondo. Marc Marquez ha conquistato il suo settimo titolo Mondiale, il quinto nella categoria regina, con diverse gare ...

«Io e Paris - amici così diversi pronti per l'assalto Mondiale» : Maria Rosa Quario Ieri mattina Christof Innerhofer si è svegliato, ha guardato fuori dalla finestra e quando ha capito di essere a casa, a Gais, e non più a Bormio si è sentito un po' triste: «Peccato ...

F1 - la Red Bull si affida ai motori Honda. Tanabe : “Soddisfatti dell’affidabilità”. Sarà l’arma per vincere il Mondiale? : La Red Bull si affiderà ai motori Honda per affrontare il Mondiale 2019 di Formula Uno, le Lattine hanno deciso di abbandonare la Renault dopo gli scarsi risultati dell’ultimo anno e hanno stretto un accordo con la casa nipponica che dovrà dunque permettere al team austriaco di battagliare con Mercedes e Ferrari per il titolo iridato. Toyoharu Tanabe, direttore tecnico di Honda, si è dichiarato soddisfatto dei miglioramenti in merito ...

Superbike - Calendario Mondiale 2019 : le date e il programma dei 13 Gran Premi. Come vederli in tv : L’anno solare 2018 sta per esaurirsi ed è giunto il momento di proiettarci alla prossima stagione del Mondiale Superbike, che comincerà a partire dal 22 febbraio con la prima tappa a Phillip Island, in Australia. L’annata 2019 vedrà una Grande novità per quanto riguarda il format dei weekend di gara, infatti si disputeranno tre manche per ogni Gran Premio. L’esordio del nuovo format, che prevede gara-1 il sabato alle ore 14.00, ...

Scacchi - Mondiale blitz 2018 : Magnus Carlsen vince il titolo per la quarta volta - tra le donne trionfa la russa Kateryna Lagno : Magnus Carlsen perdona una volta, ma non due. Il norvegese, dopo aver mancato il successo al Mondiale rapid di Scacchi anche a causa di una brutta partenza, non fallisce l’obiettivo nella competizione iridata blitz (cadenza: 3 minuti a testa più 2 secondi di incremento a mossa), bissando la vittoria del 2017 e trionfando per la quarta volta nel gioco a tempo veloce, che in Italia è più noto col termine “lampo”. Dopo aver ...

Alghero è pronta per l'anteprima Mondiale de La Fura dels Baus : Un ente senza scopo di lucro che offre la possibilità di seguire laboratori multidisciplinari sulle arti sceniche , stabilendo una relazione tra umanità, arte, scienza e tecnologia.

Anche Genova in marcia per la 52esima Giornata Mondiale della Pace : Genova - Come ogni anno il primo gennaio la Comunità di Sant'Egidio vuole far giungere il suo sostegno al messaggio del Papa e alla sua sollecitudine per la Pace nel mondo con manifestazioni e preghiere a Genova, Roma e in oltre 900 città di tutti i continenti, in occasione della 52esima Giornata mondiale per la Pace . A Genova l'appuntamento è martedì 1 gennaio ...

Scacchi - Mondiale rapid 2018 : il russo Daniil Dubov vince superando tutti i big - Carlsen compreso. Alla cinese Ju Wenjun il torneo femminile : Si conclude con un risultato fuori dai canoni scontati il Mondiale rapid di Scacchi 2018 a San Pietroburgo: il vincitore è profeta in patria, e risponde al nome di Daniil Dubov. 22 anni, di Mosca, questo Grande Maestro già tra i primi 50 in tutti i ranking FIDE ha concluso il torneo con 11.5 punti su 15 dopo esser partito da numero 25 tra i giocatori presenti nel torneo. Dubov ha concluso la sua tre giorni da imbattuto, in considerazione delle ...

