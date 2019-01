La salute dei cittadini passa anche attraverso la corretta informazione

Problemi di salute nella famiglia di Gary Barlow - salta il World Tour dei Take That : Nel corso di un'intervista rilasciata al Mirror il 21 dicembre Gary Barlow, 47 anni, ha annunciato che il World Tour dei Take That non ci sarà. Insieme ai compagni Mark Owen e Howard Donald la band sarebbe dovuta partire dal mese di aprile per le arene di Australia e Sud America per celebrare il trentesimo anniversario, ma le date hanno subito una drastica modifica: i concerti si terranno solamente in Europa. Alla base di questa scelta ci ...

“Le sbufale” - il caso dei veleni bianchi : farina e glutine - sono nocivi per la nostra salute? : In quest’ultimo articolo della saga dei “veleni bianchi” (zucchero, latte, sale, farina) parleremo delle fake news sulla farina, accusata spesso di essere nociva a causa della presenza del glutine. Analizziamo insieme la storia genetica del grano e le ultime ricerche scientifiche sulle intolleranze. “Preferisco i grani antichi perché sono naturali” Sbagliato. Il grano, per come lo conosciamo, non è presente in natura allo stato ...

salute?/ Dimissioni per tutti : l'unica "scienza" della Grillo è quella delle poltrone - e dei sospetti - : Uno spoil system autoreferenziale ha fatto saltare diverse poltrone. Ora però sarebbe il caso di recuperare un rapporto virtuoso con il mondo della ricerca

salute - solo il 3% degli under 18 si muove abbastanza : l’allarme dei cardiologi : “I bambini con meno di 6 anni -continua Mercuro- sono in una fase di rapido sviluppo e 3 ore di movimento al giorno, di qualsiasi intensità, possono migliorare la crescita e contribuire all’apprendimento di importanti capacità motorie. Il periodo fra 6 e 17 anni è altrettanto critico per sviluppare le capacità motorie ma soprattutto imparare stili di vita sani, da mantenere nell’arco di tutta la vita successiva: per questo è ...

Gli effetti dei cambiamenti climatici sulla salute : E anche se in molti settori la transizione verso un'economia a basse emissioni di CO2, principale responsabile dell'innalzamento delle temperature, è iniziata, i progressi registrati finora sono ...

salute : addio contapassi - per il cuore sano arriva “app” dei cardiologi : Fare sport è un farmaco per il cuore ma va praticato alle ‘dosi’ giuste per evitare effetti collaterali. Nasce così il progetto ‘Percorso‘, la campagna educazionale della Società italiana di cardiologia (Sic), presentata oggi a Roma in occasione del 79.esimo congresso nazionale. “Una ‘app’ gratuita al posto del contapassi consentirà di costruire il proprio profilo clinico inserendo pochi dati sullo stato ...

salute : il primo atlante della genetica dei disturbi psichiatrici : Dieci articoli pubblicati sulle riviste Science, Science Translational Medicine e Science Advances presentano il primo atlante delle cause genetiche dei piu’ comuni disordini pischiatrici, come schizofrenia, disturbi bipolari e autismo. Il progetto, frutto del consorzio internazionale PsychEncode, permette di ricostruire da varie angolazioni la rete complessa, nella quale centinaia di geni possono collaborare alla comparsa di un disturbo ...

Un brindisi di Natale alla salute dei bambini : Vip, lustrini ma anche momenti charity . A Natale si brinda alla solidarietà. Nella bella cornice del cocktail allestito presso un bistrot di via Mantova, ottimo esempio di recupero all'interno del ...

Gasbarra : Raggi avrebbe dovuto avere a cuore salute dei romani : Roma – “E’ un disastro annunciato e le responsabilita’ sono chiare e evidenti. La sindaca Raggi e il governo avrebbero dovuto prevedere soluzioni alternative e soprattutto costruire un percorso serio per la chiusura del ciclo dei rifiuti. Ridurre di nuovo all’emergenza la Capitale del Paese e’ una responsabilita’ grave, soprattutto alla luce dei tanti allarmi lanciati da piu’ parti, oltre che dal ...

Caudo : non ci sono rischi immediati per la salute dei cittadini : Roma – “C’e’ una situazione di crisi ambientale dovuta all’incendio ma non ci sono rischi imminenti per la salute della popolazione e questo lo dice l’Asl”. Lo ha detto Giovanni Caudo, presidente del III municipio di Roma all’esterno dell’impianto Tmb Ama di via Salaria. L'articolo Caudo: non ci sono rischi immediati per la salute dei cittadini proviene da RomaDailyNews.

La salute della Terra e dei suoi abitanti è in pericolo : Terremoti, tempeste, uragani, piogge, alluvioni, tornadi... la Terra soffre e ce lo sta dicendo in ogni modo. A tutti coloro che potrebbero argomentare che questi fenomeni ci siano sempre stati, si può rispondere che è vero. Fenomeni meteorologici di questo tipo sono sempre esistiti, ma è cambiata la frequenza (e la violenza) con la quale essi si presentano. Tutto ciò è il segnale inquietante del fatto che la ...

6 dicembre 2018 : San Nicola protettore dei bambini e custode della loro salute : I bambini adorano Babbo Natale e Babbo Natale adora i bambini. Almeno così vuole la leggenda. Ma c’è qualcosa di vero e di concreto dietro al mito dell’uomo vestito di rosso che porta doni natalizi ai bambini. Quest’uomo che trascorre dodici mesi all’anno a costruire giocattoli insieme ad un gruppo di elfi e che, puntualmente, nella ‘magica’ notte tra il 24 e il 25 dicembre si accinge a distribuirli a tutti i ...

Sanità - Ministro Grillo : “Con il nuovo Piano nazionale delle liste d’attesa riportiamo la salute dei cittadini al primo posto” : “Ho trasmesso alle Regioni il nuovo Piano nazionale di Governo delle liste di Attesa per riportare la salute dei cittadini nelle priorità dell’azione politica“: lo ha dichiarato Giulia Grillo, Ministro della salute. “Il Piano mancava da quasi 10 anni e conteneva generiche azioni di governo. Ora mettiamo regole certe e stanziamo fondi per dire basta alle attese infinite per una visita medica o un esame diagnostico! Presto, insieme ...

salute : revocate le nomine dei componenti del Consiglio superiore sanità : Il ministero della Salute ha revocato le nomine dei componenti non di diritto del Consiglio superiore di sanità. Lo si apprende da fonti interne. I membri dell’organo tecnico-consultivo del ministero hanno ricevuto la comunicazione della revoca in una lettera. Il Consiglio superiore di sanità era stato nominato nel dicembre del 2017 e avrebbe dovuto restare in carica per 3 anni. “Colgo l’occasione per ribadire il mio sincero ...