Ilenia Lazzarin è mamma

Ilenia Lazzarin è diventata mamma : è nato Raoul : Ilenia Lazzarin, l'attrice che ha raggiunto il successo grazie alla soap opera Un posto al sole, in onda su Rai 3, ex conduttrice anche del docu-reality di Fox Life, Il contadino cerca moglie, è diventata mamma per la prima volta, all'età di 36 anni.La Lazzarin, infatti, è diventata madre del piccolo Raoul, avuto dal marito Roberto Palmieri. L'attrice di Busto Arsizio ha esternato tutta la propria felicità, pubblicando una prima foto del ...

Ilenia Lazzarin mamma/ Foto - Viola di Un Posto al sole ha dato alla luce il piccolo Raoul : 'Sei la mia vita' : Ilenia Lazzarin mamma, Foto, Viola di Un Posto al sole ha dato alla luce il piccolo Raoul la notte di Capodanno, l'annuncio social

Un inizio anno all'insegna della dolcezza per Ilenia Lazzarin : ... " anno nuovo VITA nuova! Preso in parola GRAZIE 2018 per averci fatto il regalo più bello del mondo! Raoul sei già tutta la mia VITA! " Visualizza questo post su Instagram "anno nuovo VITA nuova!" ...

Un Posto al Sole - Ilenia Lazzarin mamma : è nato il figlio Raoul : L'attrice napoletana, volto di Viola nella serie tv di Rai 3, ha dato il lieto annuncio su Instagram

Ilenia Lazzarin - mamma per la prima volta : è nato Raoul : Ilenia Lazzarin è in dolce attesaIlenia Lazzarin è in dolce attesaIlenia Lazzarin è in dolce attesaIlenia Lazzarin è in dolce attesaIlenia Lazzarin è in dolce attesaIlenia Lazzarin è in dolce attesaIlenia Lazzarin è in dolce attesaIlenia Lazzarin è in dolce attesaIlenia Lazzarin è in dolce attesaIlenia Lazzarin è in dolce attesaIlenia Lazzarin è in dolce attesaIlenia Lazzarin è in dolce attesaFiocco azzurro per Ilenia Lazzarin e il marito ...

Un posto al sole : Ilenia Lazzarin MAMMA - è nato RAOUL!!! : Un posto al sole news: è nato il figlio di ILENIA LAZZARIN “Anno nuovo… VITA nuova”! Preso in parola… Grazie 2018 per averci fatto il regalo più bello del mondo!!!! Raoul, sei già tutta la mia VITA! Con queste parole pubblicate sui social network, ILENIA LAZZARIN ha annunciato ai suoi numerosissimi fan la nascita del piccolo Raoul, avvenuta sul finire dell’anno ormai passato. Un posto al sole: è nato RAOUL, il ...

Un posto al sole : Ilenia Lazzarin è diventata mamma per la prima volta : Un posto al sole Viola: l’attrice Ilenia Lazzarin ha partorito Fiocco azzurro a Un posto al sole. L’attrice Ilenia Lazzarin, da anni interprete di Viola Bruni, è diventata mamma per la prima volta. È nato il piccolo Raoul, frutto dell’amore con il compagno storico Roberto. I due, insieme da tempo, si sono sposati lo scorso […] L'articolo Un posto al sole: Ilenia Lazzarin è diventata mamma per la prima volta proviene da ...

Ilenia Lazzarin di Un Posto al Sole sposa col pancione : Ilenia Lazzarin, l’indimenticabile Viola di Un Posto al Sole, si è sposata. L’attrice ha giurato amore eterno a Roberto Palmieri, nella splendida cornice della Chiesa di Santa Maria Assunta a Positano. I due si sono giurati amore eterno nel corso di una cerimonia intima e molto romantica, con pochi parenti e gli amici più stretti. Ilenia, che è incinta del suo primogenito, Raoul, ha raggiunto l’altare raggiante, sfoggiando un ...