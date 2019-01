Floyd Mayweather | l' ultima pagliacciata contro un giapponese | incontro-farsa per 9 milioni

VIDEO Floyd Mayweather demolisce Nasukawa : ko in 138 secondi - Money scatenato a Saitama : Floyd Mayweather ha letteralmente demolito Tenshin Nasukawa in appena 138 secondi: Money ha mandato al tappeto il malcapitato giapponese in poco più di due minuti, lo statunitense è tornato sul ring per l’esibizione di Saitama e non ha mostrato pietà nei confronti del padrone di casa che è stato travolto da un autentico ciclone (capace anche di portarsi a casa la borsa da 77 milioni di euro). Di seguito il VIDEO del combattimento e la ...

Boxe - Floyd Mayweather torna e demolisce Nasukawa in 138 secondi! Esibizione con montepremi faraonico : Il ciclone Floyd Mayweather si è abbattuto sul ring di Saitama (Giappone) e ha letteralmente travolto il malcapitato Tenshin Nasukawa. Money ha mandato al tappeto il 20enne nipponico in appena 138 secondi: sono bastati poco più di due minuti alla grande icona del pugilato per stendere il padrone di casa in una semplice Esibizione che si distingueva per la borsa faraonica di circa 77 milioni di euro. Il match, iniziato allo scoccare della ...

Floyd Mayweather - imbattuto e imbattibile : Nasukawa 3 volte al tappeto - ‘Money rain’ e vittoria alla vigilia di Capodanno : Floyd Mayweather torna sul ring all’evento di fine anno organizzato da RIZIN: il pugile americano sconfigge il fighter Tenshin Nasukawa e si gode una borsa da 9 milioni per 138 secondi di incontro Il sorriso beffardo di chi sa di averlo fatto ancora. Del resto, non ha fatto altro che sorridere beffardamente per tutta la vita, al termine di ogni incontro. Floyd Mayweather detta legge anche in oriente, stravincendo senza nemmeno sudare il ...

Boxe - Floyd Mayweather fa marcia indietro : “Non combatterò contro Nasukawa - mi hanno truffato” : Floyd Mayweather non combatterà il prossimo 31 dicembre contro Tenshin Nasukawa come invece era stato annunciato l’altro ieri. A comunicarlo è stato lo stesso Money sul suo profilo Instagram: “Non ho mai detto sì a un incontro con lui. A essere onesti non l’avevo mai sentito nominare prima del mio viaggio in Giappone“. L’incontro era stato ufficializzato dalla Federazione MMA giapponese ma il 41enne statunitense ha ...

Floyd Mayweather di nuovo sul ring : Floyd «The Money» Mayweather intramontabile. L’imbattuto campione del mondo di pugilato – in cinque diverse categorie – ha annunciato domenica che prenderà parte a un incontro della lega giapponese di arti marziali miste Rizin. I dettagli sul match in Giappone verranno comunicati dagli organizzatori nelle prossime settimane. Mayweather combatterà il 31 dicembre contro il lottatore nipponico Tenshin Nasukawa, ventenne campione ...

Floyd Mayweather-Tenshin Nasukawa : data - programma - orario d’inizio e tv. Il ritorno di Money sul ring! : Lunedì 31 dicembre andrà in scena l’attesissimo match tra Floyd Mayweather e Tenshin Nasukawa: si preannuncia un ultimo giorno dell’anno davvero di fuoco sul ring di Saitama (Giappone) in occasione dell’evento Rizin 14 organizzato dall’omonima compagnia di MMA nipponica. Money, giù Campione del Mondo di boxe, tornerà dunque sul ring dopo oltre un anno dall’incontro vinto contro Conor McGregor, icona delle arti ...

Boxe : torna sul ring Floyd Mayweather! Sfida al giapponese Tenshin Nasukawa : Nonostante il ritiro annunciato dopo 50 vittorie in altrettanti incontri, Floyd Mayweather tornerà sul ring. Una nuova Sfida per il 41enne americano: nella notte di San Silvestro a Saitama, in Giappone, l’incontro con il padrone di casa nipponico Tenshin Nasukawa, kickBoxer 20enne. L’annuncio è arrivato dalla federazione giapponese Rizin delle arti marziali miste, non sono ancora state scelte però le modalità e le regole. “Ho sempre ...

Floyd Mayweather pronto all’esordio nelle MMA : fissato il match contro Nasukawa a Rizin 14 : Floyd Mayweather è pronto ad entrare nell’ottagono MMA: il pugile americano affronterà la stella nascente nipponica Tenshin Nasukawa Floyd Mayweather lo aveva annunciato in passato, entro fine anno avrebbe combattuto in un importante evento promozionale in Giappone. Promessa mantenuta, anche se nessuno si aspettava che l’incontro al quale dovesse partecipare fosse di… MMA. Avete letto bene, l’imbattuto pugile americano farà il suo esordio ...

L’ex pugile Floyd Mayweather combatterà nella lega giapponese di arti marziali miste : Domenica sera Floyd Mayweather, ex campione del mondo di pugilato in cinque diverse categorie di peso, ha annunciato che parteciperà a un incontro della lega giapponese di arti marziali miste Rizin. Secondo il programma annunciato, Mayweather combatterà il 31 dicembre contro