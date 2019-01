Dl Sicurezza | Orlando blocca la legge a Palermo Salvini | “In città tanti problemi e lui

ilfattoquotidiano

: Migranti, Orlando contro Salvini: a Palermo sospeso il decreto Sicurezza. Il ministro: 'La città ha altri problemi'… - MondoPalermo : Migranti, Orlando contro Salvini: a Palermo sospeso il decreto Sicurezza. Il ministro: 'La città ha altri problemi'… - cesaregiorgian1 : Decreto Sicurezza, Salvini a Orlando: «Con tutti i problemi che hai...» -

(Di mercoledì 2 gennaio 2019) Ha chiesto al capo area dell’ufficio anagrafe di non applicare ale misure volute del cosiddetto decreto. È quello che ha fatto il sindaco del capoluogo siciliano, Leoluca, con una nota ufficiale in cui chiede di non mettere in pratica le nuove norme che negano la possibilità di concedere la residenza a chi ha un permesso di soggiorno.“Con tutti iche ci sono a, il sindaco sinistro pensa a fare ‘disobbedienza‘ sugli immigrati…”, è il commento affidato a facebook dal padre del dl, Matteo. Il ministro dell’Interno ha anche postato un articolo di stampa che riporta la decisione del primo cittadino siciliano. Oggetto della contestazione del sindaco è l’articolo 13 delle132 stabilisce che il permesso di soggiorno rilasciato al richiedente asilo costituisce sì un documento di riconoscimento, ...