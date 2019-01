Collina ‘conferma’ il Var | “fin qui risultato molto positivo”

calcioweb.eu

(Di mercoledì 2 gennaio 2019) “Il Var? Sicuramente ilfin qui è statopositivo. Mi fanno piacere le parole del presidente Gianni Infantino, ma non è una sorpresa. La direzione è chiara, bisogna lavorare per migliorare perché c’è sempre lo spazio per farlo”. Sono le dichiarazioni di Pierluigi, presidente della Commissione Arbitri della Fifa in esclusiva per LaPresse, a margine del Globe Soccer a Dubai. “In Russia i risultati sono stati positivi, quanto fatto è un buon punto di riferimento per tutti”. Sull’Italia: “Il primo esperimento è stata una amichevole della Nazionale nel settembre del 2016, l’Italia è stata una delle prime federazioni ad introdurlo in via definitiva e alla Federazione vanno riconosciuti i meriti di aver contribuito a che oggi in tante federazioni e competizioni ci sia il Var”.Adesso è pronto anche per la ...