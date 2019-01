Bari - assalto con le ruspe a un portavalori sulla statale 96 : tir in fiamme e traffico deviato : Commando armato in azione alle 7,30 all'altezza di Mellitto: bloccata la statale per Altamura. A fuoco a due mezzi pesanti messi lungo la carreggiata per rallentare l'arrivo dei carabinieri