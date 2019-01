Usa | gaffe dell' esercito | pubblica video di auguri con un lancio di bombe

F1 - clamorosa gaffe di Lewis Hamilton : il britannico fa infuriare i suoi concittadini - poi si scUsa! : Nel corso della serata organizzata dalla BBC per premiare la ‘Personalità Sportiva Inglese dell’Anno’, Hamilton si è fatto scappare una frase poco felice Brutta gaffe di Lewis Hamilton durante la serata organizzata dalla BBC per premiare la personalità sportiva dell’anno, il pilota inglese si è lasciato andare ad un commento che non è piaciuto ai suoi concittadini di Stevenage. Photo4/LaPresse Salito sul palco per ...

Gabriel Garko chiede scUsa per la gaffe a Domenica In : Domenica In: Gabriel Garko chiede scusa per la gaffe della puntata precedente Ha letteralmente scatenato gli utenti sui social Domenica scorsa Gabriel Garko, in occasione della sua ospitata nel salotto di Mara Venier a Domenica In. Il tutto è avvenuto per via della ‘posizione’ da lui assunta durante l’intervista: ha infatti messo un piede sulla poltrona, scatenando innumerevoli critiche sui social. Molti telespettatori di ...

Pallone d'Oro - dj Solveig si scUsa per la gaffe sessista con la Hegerberg : Dopo la gaffe in mondovisione, il passo indietro. Il dj francese Martin Solveig si è infatti scusato dopo le polemiche innescate da una sua battuta sessista nel corso della premiazione del Pallone d'...

'Sai twerkare?' - Solveig si scUsa con Hegerberg per la gaffe sessista : ' Un altro esempio del ridicolo sessismo che esiste ancora nello sport ', è stata la reazione via social del tennista Andy Murray , tanto per citarne una. Solveig è subito corso ai ripari spiegando ...

Barbara D'Urso e la gaffe bollente a Domenica Live : «Il famoso ca**et...». Carmelita chiede scUsa : Possiamo tranquillamente affermare che la gaffe di Barbara D'Urso a Domenica Live nella puntata del 2 dicembre è stata commessa nel momento più sbagliato: Santa Carmelita, infatti, si è resa ...

Gaffe di Nina Moric ai danni della D'EUsanio : 'sei sola e in menopaUsa' : Al programma condotto da Piero Chiambretti su Rete 4 è andato in scena uno scontro piuttosto acceso tra Nina Moric e Alda D’Eusanio. Durante il suo intervento a La Repubblica delle Donne, la modella croata è tornata a parlare del rapporto di Fabrizio Corona con il figlio Carlos Maria. Secondo la Moric il suo ex marito sarebbe cambiato caratterialmente e avrebbe dimostrato un certo attaccamento al suo primogenito. Inoltre la modella ha anche ...

Barbara D'Urso e la gaffe dopo lo schezo di Bonolis : 'ScUsate sono in tilt' : Barbara D'Urso, durante la puntata di Domenica Live di domenica 18 novembre, si è resa protagonista di una gaffe. La conduttrice Mediaset più amata e più criticata di sempre ha deciso di mandare nuovamente in onda lo scherzo subito dal cast di "scherzi a parte". Al termine del filmato ha detto: "Bravi le Iene..." poi subito si è resa conto dell'errore ed ha corretto: "Si, le Iene, bravi Scherzi a parte, scusate sono un po' confusa, sono in ...

Domenica Live - gaffe di Barbara D'Urso dopo lo scherzo di Bonolis : 'ScUsate - sono in tilt' : Barbara D'Urso è in onda ogni settimana per 6 giorni, dunque è normale che arrivata a Domenica, possa risentire della stanchezza per il gravoso impegno di Pomeriggio 5 e commetta qualche gaffe in ...