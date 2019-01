Russia | madre uccide il figlio e lo taglia in 70 pezzi con una sega | andrà ai domiciliari

Blastingnews

(Di martedì 1 gennaio 2019) Una vera e propria tragedia familiare, l'ennesima riguardante l'uccisione di una giovane persona, si è verificata in, precisamente nella città di Khabarovsk. La vittima di questa vicenda è un uomo di quarantadue anni, ildella donna che si è resa protagonista di un omicidio terribile, la sessantatreenne Lyudmila R., che lo ha prima ucciso con un colpo alla nuca e poi ha deciso dirlo acon unaelettrica. Secondo quanto riferito dal quotidiano Il Mattino, infatti, la donna voleva far sparire completamente i resti del corpo di suo, ragion per cui li ha raccolti tutti all'interno di diversi sacchi e li ha poi gettati in alcuni cassonetti della propria abitazione.: esasperata dai comportamenti del, lofacendolo aStando a quanto si apprende dal quotidiano in questione, infatti, la sessantatreenne si è accanita sul corpo di ...