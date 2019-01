Pallanuoto | l’Italia batte gli USA in amichevole Il Settebello vince la terza partita

Pallanuoto - i convocati dell’Italia per il common training con gli USA. Sono 16 gli azzurri per Long Beach : Il Settebello va a Long Beach, California: common training per la Nazionale italiana di Pallanuoto maschile con gli USA. Il CT Sandro Campagna ha chiamato sedici atleti che saranno impegnati dal 26 dicembre al 3 gennaio, periodo nel quale si terranno anche tre amichevoli ufficiali con la formazione statunitense, nelle quali si giocherà con le nuove regole appena introdotte dalla FINA. Nell’elenco dei convocati la parte del leone la fa la ...

Pallanuoto - le convocate dell’Italia per il collegiale di Ostia. Si prepara la sfida di Europa Cup contro la Francia : Sono 18 le ragazze chiamate dal CT Fabio Conti per il collegiale che da domani a sabato vedrà all’opera il Setterosa in vista della sfida di lunedì 17 dicembre alle ore 16.45 ad Avezzano contro la Francia, incontro valido per la terza giornata dell’Europa Cup di Pallanuoto femminile. Le azzurre sono a punteggio pieno e chiedono strada alle transalpine per continuare a cullare il sogno della qualificazione diretta alle semifinali ...

Pallanuoto femminile - Europa Cup 2019 : l’Italia sfida l’Ungheria a Verona - azzurre a caccia della vittoria : Oggi pomeriggio (ore 18.30) l’Italia affronterà l’Ungheria in un match valido per l’Europa Cup 2019 di Pallanuoto femminile, il Setterosa torna in acqua a Verona per sfidare la compagine magiara in una grande classica internazionale. La seconda giornata della competizione continentale, che mette in palio tre pass per la World League dove si assegnerà un posto per le Olimpiadi di Tokyo 2020, si preannuncia già determinante per ...

Pallanuoto - i convocati dell’Italia per il collegiale con la Pro Recco. Sono 21 gli azzurri chiamati da Sandro Campagna : Il CT della Nazionale italiana di Pallanuoto, Sandro Campagna, ha convocato 21 atleti per il collegiale che vedrà impegnato a Sori il Settebello con la Pro Recco da domenica 9 a mercoledì 12 dicembre. Rientra dall’infortunio Bodegas, mentre ritorna ad indossare la calottina della Nazionale Valentino dopo quattro anni di assenza. Di seguito l’elenco completo dei 21 convocati dal CT Sandro Campagna: Zeno Bertoli, Marco Del Lungo, ...

Pallanuoto femminile - Europa Cup 2019 : le convocate dell’Italia per la partita con l’Ungheria. Confermata la formazione che ha battuto l’Olanda : Squadra che vince non si cambia: il CT del Setterosa Fabio Conti conferma in blocco la squadra che ha espugnato Eindhoven nella prima giornata dell’Europa Cup di Pallanuoto femminile e chiama le stesse tredici atlete per la seconda sfida, in programma lunedì 3 dicembre alle ore 18.30 a Verone contro l’Ungheria. Colonna portante della Nazionale si conferma l’Orizzonte Catania, con cinque atlete, mentre Rapallo e Roma ne portano ...

Eurocup Pallanuoto – Verona ospita l’Italia del Setterosa : il 3 dicembre la sfida contro l’Ungheria : Le Piscine Monte Bianco ospiteranno la partita del girone B di Europa Cup fra l’Italia del Setterosa, vicecampione olimpico in carica, e l’Ungheria Notizia sensazionale per la Css Verona e per tutto l’ambiente della Pallanuoto veronese. Lunedì 3 dicembre le Piscine Monte Bianco ospiteranno il Setterosa vicecampione olimpico in carica. La nazionale femminile di Pallanuoto del ct Fabio Conti affronterà alle 18.30 la ...

Pallanuoto femminile : Le convocate dell’Italia per il collegiale del Setterosa. Sono 17 le atlete chiamate in Nazionale : La Serie A1 di Pallanuoto femminile questa settimana è ferma, ma non ci sarà il previsto primo turno preliminare di Eurolega, così il Setterosa ne approfitta per radunarsi ad Ostia: da domenica 25 a mercoledì 28 le 17 convocate da Fabio Conti si ritroveranno per preparare al meglio i prossimi impegni di Europa Cup. Le colonne della Nazionale risultano essere sempre Catania, Rapallo e Roma, mentre Padova porta sempre capitan Queirolo. Confermata ...

Pallanuoto – Europa Cup : l’Italia di Campagna pronta per la sfida contro la Francia : Il Settebello pronto per la sfida di Europa Cup contro la Francia: appuntamento martedì alle 20.00 Secondo impegno ufficiale stagionale della nazionale di Pallanuoto in Europa Cup. Dopo l’esibizione contro le All Stars, avvenuta in occasione dei festeggiamenti del centenario alla piscina Sciorba di Genova, il Settebello torna in Liguria. Questa volta affronterà alla piscina Felice Cascione di Imperia la Francia martedì 13 novembre ...

Pallanuoto femminile - Europa Cup 2018-2019 : le avversarie dell’Italia nel Gruppo B. Superare Olanda ed Ungheria per il primato : Il Gruppo B dell’Europa Cup femminile di Pallanuoto comprende Italia, Olanda, Ungheria e Francia: per il Setterosa sarà importantissimo arrivare tra le prime tre classificate per accedere alla Final Six. Missione non impossibile, dato che almeno sulla carta la compagine transalpina è certamente inferiore alla Nazionale italiana. L’Olanda, che terrà a battesimo l’Italia domani, è campionessa d’Europa in carica, ma le ...

Pallanuoto - Europa Cup 2018-2019 : i convocati dell’Italia per la partita con la Francia. Campagna ne chiama 14 : Il CT della Nazionale maschile di Pallanuoto, Sandro Campagna, ha diramato l’elenco dei 14 convocati per Italia-Francia, gara che si disputerà il 13 novembre alle ore 20.00 ad Imperia e sarà valida per la seconda giornata della fase preliminare dell’Europa Cup. Dopo la sconfitta ai rigori in Montenegro, gli azzurri affronteranno i transalpini con 12 soli uomini, non potendo sostituire Renzuto Iodice, espulso per brutalità e ...