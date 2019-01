Mondiale freccette 2019 | Michael Van Gerwen-Michael Smith | la finale che non ti aspetti

Mondiale freccette 2019 : Michael Van Gerwen demolisce Anderson e vola in Finale - l’olandese sfiderà Michael Smith : Michael Van Gerwen e Michael Smith si sfideranno nella Finale del Mondiale 2019 di freccette che andrà in scena martedì 1° gennaio (ore 21.00) all’Alexandra Palace di Londra (Gran Bretagna). Dopo due settimane di accesi duelli in pedana, in una cornice sempre folkloristica ed emozionante, l’olandese e l’inglese sono arrivati all’atto conclusivo e a Capodanno si fronteggeranno per l’ambita corona. Le semifinali di ...

Montepremi Mondiale freccette 2019 : quanti soldi guadagnano i giocatori? Cifre vertiginose a Londra : Il nuovo anno si aprirà come da trazione con la Finale del Mondiale di freccette, il primo titolo iridato ad essere assegnato in ambito sportivo è proprio quello che riguarda i darts: all’Alexandra Palace di Londra (Gran Bretagna) i più grandi campioni di questa disciplina si sfideranno per la conquista dell’ambito titolo vinto lo scorso anno da Bob Cross. Non è un semplice gioco, è un evento di costume, una festa vera e propria che ...

Freccette - Mondiale 2019 : i risultati di oggi (28 dicembre). Il campione in carica Rob Cross eliminato da Luke Humphries! : Altra giornata ricca di emozioni all’Alexandra Palace di Londra per i Mondiali 2019 di Freccette. oggi (venerdì 28 dicembre) si sono svolti gli ultimi sei incontri degli ottavi di finale. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati delle partite odierne. Partiamo dalla clamorosa eliminazione del campione in carica Rob Cross. Il 28enne inglese, che aveva trionfato nella scorsa edizione, si è dovuto questa volta arrendere già agli ottavi, ...

Freccette - Mondiale 2019 : i risultati di oggi (27 dicembre). Gary Anderson batte Dobey in un match stellare : All’Alexandra Palace di Londra (Gran Bretagna) sono ricominciati i Mondiali 2019 di Freccette dopo l’interruzione di tre giorni per le festività natalizie. oggi erano in programma sei partite (due ottavi di finale, quattro sedicesimi di finale). La sfida tra lo scozzese Gary Anderson e l’inglese Chris Dobey passerà alla storia come uno dei match più belli dell’intera stagione. Il 48enne, Campione del Mondo nel 2015 e nel ...

Freccette - Mondiale 2019 : i risultati del 22 dicembre. van Gerwen avanti senza problemi : Proseguono senza interruzioni i Mondiali di Freccette 2019, nella solita splendida location dell’Alexandra Palace di Londra (Gran Bretagna). Sei gli incontri che si sono disputati nella giornata di ieri, sabato 22 dicembre: siamo ancora impegnati nei sedicesimi di finale del torneo che si concluderanno oggi per dar spazio agli ottavi. Avanza senza problemi il favorito numero uno della manifestazione, l’olandese Michael van Gerwen, ...

Freccette - Mondiale 2019 : i risultati del 21 Dicembre. Due eliminazioni eccellenti - avanzano Van de Pas e Van den Bergh : All’Alexandra Palace di Londra (Gran Bretagna) proseguono i Mondiali 2019 di Freccette, ieri si sono disputati otto incontri del secondo turno. Spiccano le eliminazioni eliminazioni di due alte teste di serie. Il gallese Gerwyn Price è stato sconfitto per 3-2 dall’inglese Nathan Aspinall. Tutto sembrava portare ad una comoda vittoria del numero 6 del seeding, che avanti 2-0 ha subito la rimonta dell’avversario, che ha vinto i ...

