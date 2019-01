Meteo | il nuovo anno inizia col gelo | temperature giù di 10 gradi e neve anche sulle coste

Previsioni Meteo Gennaio 2019 - l’anno nuovo inizia con una grande ondata di gelo sull’Italia prima dell’Epifania : neve sulle coste del Sud [MAPPE] : 1/16 ...

Anno nuovo - Meteo nuovo : la sorpresa arriva tra San Silvestro e Capodanno : Dall'ultimo giorno dell'Anno gli esperti si aspettano un impetuoso ingresso in Italia di un fronte freddo in discesa dalla...

Sarà un 2019 nefasto nelle profezie della mistica Baba Vanga : “Attentato a Putin - Trump diventerà sordo - crollo economico in Europa - nuovo devastante tsunami e violento Meteorite sulla Terra” : La famosa mistica bulgara, Baba Vanga, che aveva “previsto” gli attentati dell’11 settembre, la Brexit e l’ascesa dell’ISIS, ha lasciato le sue previsioni anche per il 2019, ormai imminente. Secondo Baba, 2 dei più importanti leader mondiali si ritroveranno nei guai con il nuovo anno: il presidente russo Vladimir Putin affronterà un tentativo di omicidio da qualcuno all’interno della sua scorta mentre il presidente statunitense Donald Trump ...

Previsioni Meteo : il 2018 si chiude con il caldo su gran parte dell’Europa ma attenzione all’inizio del Nuovo Anno [MAPPE] : 1/13 ...

Meteo Milano - di nuovo rischio neve - ultime previsioni : La scienza e questa, e si lavora sui dati dei modelli matematici, la conoscenza del microclima che d'inverno è assai complesso. In merito ad eventuali accumuli, la previsione non indica abbondanti ...

Previsioni Meteo : è arrivato il freddo - possibilità di neve anche a basse quote al Centro Italia e nuovo peggioramento al Sud nel weekend [MAPPE] : 1/10 ...

Allerta Meteo - nuovo pesante avviso della protezione civile : “venti di burrasca in tutt’Italia - forti mareggiate” : Allerta Meteo – Una intensa circolazione di origine atlantica si sta dirigendo verso il Mediterraneo orientale, determinando su quasi tutto il territorio italiano un deciso rinforzo dei venti a tutte le quote. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un nuovo ...

Allerta Meteo - forte maltempo al Sud : nuovo avviso della protezione civile per piogge - forte vento e mareggiate : Allerta Meteo – Un’ampia depressione continua ad essere presente sull’Italia, determinando anche per la giornata di domani la persistenza di condizioni di instabilità sulle regioni meridionali, in particolare su Puglia e Sicilia, accompagnata da venti forti, in prevalenza dai quadranti settentrionali, che investiranno buona parte delle regioni centrali peninsulari e quelle meridionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il ...

Allerta Meteo - nuovo pesante avviso della protezione civile per il Sud : “venti di burrasca - piogge e temporali” [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Un’ampia area depressionaria interesserà da questa sera l’Italia, apportando precipitazioni sparse al centro-sud, anche a carattere temporalesco, e un deciso rinforzo dei venti dai quadranti occidentali, raggiungendo intensità di burrasca su Sicilia, Sardegna e, localmente, lungo i settori centro-meridionali tirrenici, con mari molto agitati. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile ...

“PhenoPiCam” : il 28 novembre la presentazione di un nuovo prototipo di stazione Meteo-fenologica : Si terrà Mercoledì 28 novembre 2018, presso il Palazzo della Ricerca e Conoscenza FEM, la presentazione di “PhenoPiCam“, un nuovo prototipo di stazione meteo-fenologica per il monitoraggio in agricoltura sviluppato da Fondazione Edmund Mach – Centro Ricerca e Innovazione, CNR – Istituto di Biometeorologia e YetiPi con il supporto di EIT Climate-KIC che potenzialmente potrebbe aiutare agronomi e imprenditori agricoli nella ...

Allerta Meteo - forte maltempo nel weekend : nuovo pesante avviso della protezione civile per Domenica 25 Novembre - attenzione al Centro/Sud : Allerta Meteo – Continuano gli effetti di una serie di strutture perturbate di provenienza atlantica, associate ad un rinforzo della ventilazione, che continueranno ad interessare la nostra Penisola anche nel corso dei prossimi giorni. In particolare, nella giornata di Domenica, continuerà la fase di maltempo sulle regioni centrali italiane con estensione anche a quelle meridionali, con i settori tirrenici maggiormente interessati. Sulla ...

Meteo Protezione Civile domani : tempo generalmente stabile prima di un nuovo peggioramento : Nella giornata di domani avremo tempo in miglioramento e complessivamente stabile, in attesa di un nuovo peggioramento previsto per la giornata di Venerdì. Previsioni Meteo Protezione Civile per...

Allerta Meteo - forte maltempo sull’Italia per il ciclone : nuovo pesantissimo avviso della protezione civile - allarme arancione in 7 Regioni per Martedì 20 Novembre : Allerta Meteo – Dalle prossime ore l’Italia sarà al centro di un complesso scenario di tempo perturbato: diffusi e forti temporali su diverse Regioni del centro-sud, specie quelle del versante tirrenico, deboli nevicate a quote collinari e di fondovalle su alcune zone del nord, e rinforzo della ventilazione su gran parte del paese, con particolare riferimento all’ingresso di intense correnti di bora sull’alto versante adriatico, di ...

Allerta Meteo - nuovo avviso della Protezione Civile per Sabato 10 Novembre : forti temporali e venti intensi in Sicilia - maltempo anche al Nord : Allerta Meteo – Una perturbazione di origine atlantica tenderà da stasera a posizionarsi tra la Tunisia e lo Stretto di Sicilia, determinando condizioni di maltempo sulla Sicilia, in particolare sui settori occidentali e meridionali, nonché su Pantelleria e sulle isole Pelagie. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di ...