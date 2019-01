L' effetto della spirulina sull' ipertensione La storia di questo super-cibo

Ecco come Tonino Genovese - segretario della Cisl di Messina - spiega l'effetto degli acquisti on line : 'L'acquirente ha probabilmente risparmiato qualche decina di euro ma il territorio ha perso in economia e valore'. I problemi reali sono due, secondo il segretario della Cisl. 'l'effetto acquisti on ...

Antonio Martino - attentato a Tripoli : 'effetto collaterale della visita di Giuseppe Conte?' : Antonio Martino ha un bruttissimo sospetto sull'attentato che c'è stato oggi 25 dicembre a Tripoli. 'Suona sinistro soprattutto per la tempistica', afferma l'ex ministro della Difesa del governo ...

Antonio Martino - attentato a Tripoli : "effetto collaterale della visita di Giuseppe Conte?" : Antonio Martino ha un bruttissimo sospetto sull'attentato che c'è stato oggi 25 dicembre a Tripoli. "Suona sinistro soprattutto per la tempistica", afferma l'ex ministro della Difesa del governo Berlusconi. "Ieri l'altro infatti c'è stata la visita ufficiale del premier Giuseppe Conte in Libia. Sare

Continua inesorabile l'effetto devastante e punitivo della riforma ORLANDO. : Roma, 8 dicembre 2018 Continua inesorabile l'effetto devastante e punitivo della riforma ORLANDO. Nonostante le rassicurazioni e le speranze riposte sul tavolo tecnico avviato dal sottosegretario, i ...

Naspi : dal 2019 cambia il calcolo importo massimo l'effetto della perequazione : Belle notizie per coloro che nel 2019 percepiranno la Naspi. Infatti, dal 1 Gennaio del nuovo anno, vi sarà un piccolo incremento delle somme erogate dall'Inps nell'assegno di disoccupazione. Il motivo è dovuto alla "perequazione", ovvero il meccanismo per la quale nonostante l'inflazione, il potere d'acquisto delle pensioni deve rimanere invariato. Retroattivamente questo effetto sarà valido anche per la Naspi (nuovo assegno sociale per ...

Prezzo sigarette verso un nuovo aumento - per effetto della manovra : In arrivo un nuovo aumento dei pacchetti di sigarette, per tutte le fasce di Prezzo. Secondo quanto si legge nella relazione tecnica che accompagna la manovra "l'incremento della fiscalità potrebbe essere recuperato dai produttori con un aumento dei prezzi di vendita di circa 10 centesimi a pacchetto, per tutte le fasce di Prezzo". Nella legge di Bilancio sono previsti per il 2019 rincari della tassazione per le sigarette di 108 milioni, ...

Visco : l’effetto spread costerà 5 miliardi. Crescita dell’1% nel 2018 - in calo nel 2019 al netto della manovra : Alla 94esima Giornata del Risparmio il governatore di Bankitalia mette in guardai dagli effetti su imprese, famiglie e Stato dell’aumento dei tassi d’interesse. Sull’incremento dello spread pesa anche il rischio di un’uscita dall’Unione Europea...

La vittoria di Bolsonaro in Brasile è l'effetto di un successo globale della destra : Bolsonaro guiderà il Brasile con un mandato che potrebbe radicalmente cambiare il futuro della quarta più grande democrazia al mondo. 63 anni, ex ufficiale dei paracadutisti, ha vinto il ballottaggio ...