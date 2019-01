Gli auguri di Salvini

Chiama i pompieri per Gli auguri di Natale : “State attenti - grazie di tutto”. Poi si commuove : La telefonata è stata diffusa dai vigili del fuoco di Firenze: nell'audio si sente una signora che ringrazia i vigili del fuoco per il loro impegno e gli augura un buon anno. Un episodio che riChiama alla mente le storie di anziani soli nei giorni di festa: uno di questi casi di cronaca è stato ricordato da Mattarella nel discorso di fine anno.Continua a leggere

Il discorso di fine anno di Mattarella : auguri a tutti - anche aGli immigrati. Per il Presidente la sicurezza nasce dalla comunità e non dall'... : Un messaggio di fiducia nell'Italia del capo dello Stato, ma anche un monito al mondo politico in queste giornate intense dell'approvazione della legge di bilancio. E' stato evitato l'esercizio ...

BUON ANNO! CAPODANNO 2019 - TRA FESTE E NUOVI PROPOSITI/ Social invasi daGli auguri : politici e 'istituzioni' : BUON ANNO! CAPODANNO 2019, FESTE e NUOVI PROPOSITI: attesa finita, ma non per tutti, perché in alcune zone non si celebra il 1° gennaio...

Buon 2019! Gli auguri dello sport : sportMEDIASET SUPERHOMEPAGE Buon 2019, gli auguri dello sport Buon 2019, gli auguri dello sport Facebook Twitter Google+ Instagram LinkedIn WhatsApp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Slideshow Zoom prima foto precedente successiva ultima foto

Capodanno - Gli auguri di ADL : 'Per un 2019 di gioie e soddisfazioni' : E infine auguri non solo ai nostri tifosi, ma anche a tutti i nostri simpatizzanti, ovunque nel mondo' il messaggio da Twitter. Un felice 2019 ricco di gioie e soddisfazioni a tutti i tifosi del ...

Il Comando nucleare Usa fa Gli auguri alla nazione con un tweet subito cancellato : Il tweet - secondo la Cnn - serviva come promemoria per il resto del mondo a dimostrare che l'esercito americano mantiene le armi più grandi e più efficaci nel mondo. Il portavoce del Comando ...

«Buon anno» - Gli auguri di Google per il 2019 : Anche per questa fine dell'anno Google ha deciso di fare un doodle speciale: i protagonisti sono due piccoli elefanti

Le maitunate di Mastropaolo per Gli auguri ai campobassani : nel mirino transfughi e politici 'chiacchieroni' : Non potevano che essere le recenti notizie della politica locale " la crisi in Comune a Campobasso e i 'saltatori della quaglia' " uno dei motivi ispiratori delle divertenti e pungenti maitunate cantate da Nicola Mastropaolo per salutare la fine del ...

Capodanno in musica 2019 - Canale 5/ Anticipazioni e ospiti : foto - Gli auguri di Fabio Rovazzi : Capodanno in musica 2019: Anticipazioni e ospiti della serata di Canale 5, conduce Federica Panicucci. Elettra Lamborghini alza la temperatura.

Mattarella - discorso di fine anno : “Sicurezza si realizza se garantita la convivenza. Auguri aGli italiani e aGli immigrati” : Il bisogno di sicurezza che nasce dalla difesa dei “valori positivi della convivenza”. Ma anche dalle “garanzie di lavoro, istruzione e attenzione per giovani e anziani”. Poi la necessità di unità e compattezza come comunità. Quindi la legge di Bilancio licenziata in tempo che permette ora di guardare con fiducia al futuro, a patto che si garantisca un adeguato confronto in Parlamento. E gli Auguri finali che ha rivolto ...

Auguri e precisazioni del ministro Bussetti : fake news taGlio sul sostegno : Direttamente dal suo profilo Facebook il ministro Marco Bussetti pubblica uno stringato comunicato di Auguri a tutto il personale scolastico. E’ anche l’occasione per fare alcune importanti considerazioni su alcune notizie false che stanno circolando in queste ore in rete. Bussetti precisa: “Sulla scuola, in particolare sul sostegno, non ci sono e non ci saranno tagli” Il messaggio di Auguri del ministro Marco ...

Milano 2019 - Gli auguri e l impegno di Beppe Sala 'Felice di quanto fatto - ora tocca alle periferie' : Il saluto a un 2018 che lo ha reso 'Felice come non mai per quanto sto facendo', gli auguri e i propositi per un 2019 in cui Milano 'non deve fermarsi, ma migliorarsi e accelerare' e le riflessioni di ...

Negroamaro - Lele Spedicato per la prima volta sui social dopo la malattia : Gli auguri ai fan insieme a tutta la band : di Alessia Strinati Lele Spedicato compare per la prima volta sui social insieme ai suoi compagni. In un video postato su Facebook dai Negroamaro si vede il chitarrista, colpito qualche mese fa da un'...

«Io sono Koulibaly» con la scimmia - Gli auguri razzisti degli ultrà di Verona : La denuncia corre sul web, come sempre di questi tempi. Nel biglietto d'auguri diffuso dagli ultrà dell'Hellas Verona, c'è una scimmia con la scritta: «Io sono...