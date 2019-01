Concorsi Ministero dell' Interno | Banca d' Italia e AIFA in scadenza a gennaio

Blastingnews

(Di martedì 1 gennaio 2019) Sono stati indetti vari bandi di concorso pubblico da parte deld''Agenziana del Farmaco, per l'assunzione di ben 241 profili specializzati da assegnare nelle proprie strutture. Tutti irichiedono che la domanda di partecipazione alle prove selettive sia inviata nel mese diConcorsoIl, dipartimento per gli affari interni e territoriali, ha indetto un concorso pubblico, per esami, per l'accoglimento di 291 borsisti al sesto corso-concorso di selezione di formazione, per l'acquisizione'abilitazione richiesta ai fini'iscrizione di 224 segretari comunali nella fascia iniziale'albo. Per questo procedimento selettivo sono necessari i seguenti titoli di studio e requisiti:laurea specialistica quinquennale in giurisprudenza o economia e commercio o ...