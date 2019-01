ilsole24ore

: Colao: «Il guaio della globalizzazione? Ha creato un mondo piatto»: Per l’ex ad di Vodafone e di Rcs, le multinazio… - fisco24_info : Colao: «Il guaio della globalizzazione? Ha creato un mondo piatto»: Per l’ex ad di Vodafone e di Rcs, le multinazio… - valentinoarien5 : RT @24commenti: Colao: «Il guaio della globalizzazione? Ha creato un mondo piatto» - ValentinaBr04 : RT @24commenti: Colao: «Il guaio della globalizzazione? Ha creato un mondo piatto» -

(Di martedì 1 gennaio 2019) A TAVOLA CON romano prodi 02 dicembre 2018 Prodi: se lava in crisi, il made in Italy crollaha una formazione mainstream : la laurea in economia alla Bocconi, l'apprendistato ...