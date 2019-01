: RT @TelevideoRai101: Aggressione Manchester,forse terrorismo - Manchesterisss : RT @TelevideoRai101: Aggressione Manchester,forse terrorismo - RobertoBoido : RT @Emergenza24: UPDATE [01.01-03:10] #Victoria Station #Manchester #Inghilterra #UK arrestato uomo che ha accoltellato 3 persone tra cui a… - TelevideoRai101 : Aggressione Manchester,forse terrorismo -

Un uomo ha accoltellato 3 persone, tra cui un agente di polizia, alla stazione ferroviaria di, in Gran Bretagna, ed è stato arrestato. L'è avvenuta nella serata di ieri. Un testimone ha riferito che l'uomo ha gridato "Allah". La polizia indaga per. Il poliziotto è stato ferito ad una spalla ed è stato già dimesso dall'ospedale. Le altre 2 vittime, un uomo e una donna di circa 50 anni hanno riportato ferite gravi al viso e all'addome, ma non sarebbero in pericolo di vita.(Di martedì 1 gennaio 2019)