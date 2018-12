Via tumore da cuore senza aprire torace : E' la prima volta al mondo che viene effettuato un'intervento del genere - come rileva l'Azienda ospedaliera - con il paziente in recupero che tornerà presto alla sua vita normale. Al paziente, ...

Usa : Reginald - 2 anni - ha un tumore rarissimo - il papà : 'InViategli cartoline di Natale' : Reginald Zayden Ray Flores - da tutti chiamato semplicemente Zayden - ha appena 2 anni ed è affetto da Atrt-tumore rabdoide teratoide atipico, una patologia gravissima e ancora poca nota. Dallo scorso novembre è ricoverato in ospedale in Texas, dove vive con la sua famiglia. Il papà, Reginald Flores, ha voluto raccontare la triste storia di suo figlio ed avviare, tramite la piattaforma GoFundMe, una raccolta fondi. L'uomo, straziato dal dolore, ...

A due anni combatte contro un tumore rarissimo - il papà : 'InViategli cartoline di Natale' : Un bambino di due anni sta lottando contro una rara forma di tumore, molto aggressivo. Reginald Flores , il papà, dice che il suo figlio maggiore, anche lui chiamato Reginald jr, è sempre stato un ...

Napoli - Maria Lucia muore a 24 anni : se la porta Via un tumore : L'ennesima tragedia nella quale a perdere la vita è una giovane ragazza a causa di una brutta malattia si è verificata nei giorni scorsi nella provincia di Napoli, precisamente nel piccolo comune di Casoria. La vittima, questa volta si è chiama Maria Lucia Russo, una giovane ragazza di appena ventiquattro anni che, secondo quanto riferiscono i media locali, in particolare il sito Teleclubitalia, che non ce l'ha fatta nonostante abbia lottato con ...

New Amsterdam/ Anticipazioni del 9 dicembre 2018 : Max dà il Via alle cure per il suo tumore - IlSussidiario.net : New Amsterdam, Anticipazioni del 9 dicembre 2018, in prima Tv su Canale 5. Max si prepara a lottare contro il tumore con il contributo...

Shock Juventus - non solo Vialli : “un altro ex calciatore ha scoperto di avere un tumore” [NOME e DETTAGLI] : Nuove rivelazioni Shock che riguardano la Juventus ed un ex calciatore bianconero. Negli ultimi giorni le parole di Gianluca Vialli hanno commosso il mondo del calcio, l’ex bomber ha confidato di lottare contro un tumore, adesso un altro ex Juventus ha confidato di lottare contro il tumore, stiamo parlando di Pietro Anastasi, ex attaccante della Juve intervistato da tuttojuve.com: “Purtroppo la salute non è più quella di una ...

'È solo un'infezione' - ma era un tumore : muore a 21 anni in Galles - avViata raccolta fondi : Una vera e propria tragedia, l'ennesima riguardante la morte di una giovane persona, si è verificata nei giorni scorsi in Galles, dove una ragazza di appena ventuno anni, Alicia Embrey, è deceduta a causa di un tumore ai reni che non gli ha lasciato scampo. Ciò che, però, è ancora più preoccupante, è il fatto che nel momento in cui si era rivolta ai medici, quest'ultimi le avevano diagnosticato soltanto una semplice infezione alle vie urinarie, ...

Vialli parla del suo tumore : 'Spero di portare le mie figlie all'altare' : Tra le tante notizie che emergono praticamente giornalmente sull'incidenza sempre più pesante dei tumori nella vita di tutti noi, c'è anche quella riguardante l'ex calciatore della Juventus, Gianluca Vialli, anche lui vittima di un tumore che gli ha stravolto la vita e che probabilmente purtroppo continuerà a farlo. Il cinquantaquattrenne di Cremona, infatti, intervistato da Fabio Fazio nel corso dell'ospitata al noto programma televisivo in ...

Gianluca Vialli e il tumore al pancreas : è uno dei più letali “ma non morirò prima di aver portato all’altare le mie figlie” : Ospite a “Che tempo che fa” di Fabio Fazio, Gianluca Vialli, ex calciatore che ha giocato in diverse squadre italiane tra cui Sampdoria e Juventus, ha parlato pubblicamente della sua malattia, un devastante tumore al pancreas, e non è riuscito a trattenere la commozione: “Ora ho due obiettivi: non morire prima dei miei genitori e portare le mie figlie all’altare“. Vialli, ospite da Fazio per presentare il suo libro ...

Il messaggio di Acerbi a Vialli : “combatterà il tumore come me” : Lazio, Francesco Acerbi ha parlato delle rivelazioni di Gianluca Vialli, affetto da un tumore proprio come il laziale qualche anno fa “Gli faccio un grosso in bocca al lupo visto che sta passando un momento difficile”. Il difensore della Lazio, Francesco Acerbi, fa il suo in bocca al lupo a Gianluca Vialli, che due giorni fa ha rivelato di aver avuto un tumore. Il giocatore della Lazio ha superato qualche anno fa un cancro ai ...