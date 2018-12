Tare | In passato mi hanno minacciato di morte

Tare : 'Sempre grato a Milinkovic - minacce di morte in passato' : ... 'In quei minuti ero sicuro che Sergej non sarebbe andato alla Fiorentina ma sarebbe venuto alla Lazio - ammette il direttore sportivo a Sky Sport -. La sera prima mi aveva chiamato e mi aveva detto ...

Pellegrini spegne il mercato : 'Voglio divenTare il capitano della Roma. In passato ho avuto un grave problema al cuore' : Tecnica di base? Modric è il migliore al mondo. Fase di interdizione? Kantè. Quando ci abbiamo giocato in nazionale, ricordo che ti stava tre metri dietro e lo sentivi arrivare. Non si ferma mai! ...

Luigi Di Maio - tragico sospetto su Matteo Salvini : 'Passato il limite'. Così la Lega fa salTare il M5s? : 'Ha passato il limite'. Fonti interne al M5s riferiscono di un Luigi Di Maio furioso con Giancarlo Giorgetti e con la Lega . Le parole del numero due di Matteo Salvini sul reddito di cittadinanza , '...

Chievo - Pellissier : 'Ounas? Mi piace. In passato non fui io a rifiuTare il Napoli' : Voglio godermi ancora questo sport. Mi ritiro? Dipende da come finirà la stagione. Ora voglio provare a fare un'altra impresa e poi ci penseremo. Rifiuto al Napoli ? Non sono stato io a rifiutare. Io ...

MatTarella : Europa non torna al passato - è solida nelle coscienze : Roma, 4 nov., askanews, - 'Le democrazie hanno bisogno di un ordine internazionale che assicuri cooperazione e pace, altrimenti la forza dei loro stessi presupposti etici, a partire dall'inviolabilità ...

Ricostruzione post mareggiata - 'occasione per ripensare le nostre coste'. La proposta green per eviTare gli 'orrori' del passato : Per fare questo, però, ci vuole denaro e una regia politica che sappia gestire eventuali ritrosie di chi dal "vecchio" traeva sostentamento, superando logiche lobbistiche: "I finanziamenti di cui ...

MatTarella : "Avanti con l'Ue - non ripetere errori del passato" : "Dopo le terribili guerre del secolo scorso del '900 che hanno dilaniato l'Europa l'integrazione europea e l'Unione Europea hanno avviato un percorso di mettere in comune il futuro dei popoli europei assicurando pace, amicizia e collaborazione", così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando ai giornalisti al termine della sua visita a Cefalonia, in Grecia."Questa giornata con il presidente Pavlopoulos, a cui mi legano grande ...

