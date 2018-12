Sola in casa | cade dal balcone | 12enne muore sul colpo

Tragedia nel Pavese - 12enne cade dal balcone e muore : era Sola in casa : Una ragazzina di 12 anni è morta a Voghera , Pavia, , dopo essere caduta dal balcone di casa. La giovane, di nazionalità ucraina, era sola nell'appartamento nel momento in cui si è verificato il ...

Bambina di 12 anni cade dal balcone e muore/ Voghera - Sola in casa al momento del dramma : giallo su dinamica : Bambina di 12 anni cade dal balcone e muore: è successo nel pomeriggio di domenica a Voghera. giallo sulle dinamiche dell'incidente.

Anziana Sola a Natale chiama il 113 : 4 agenti vanno a farle compagnia a casa : Ha chiamato il 113 la mattina di Natale ma non era un’emergenza come le altre: voleva avere qualcuno a cui fare gli auguri e un pò di compagnia, almeno il 25 dicembre. E così un’Anziana residente a Parma ha deciso di chiamare i poliziotti, per avere un pò di vicinanza e conforto nel giorno in cui tutti si riuniscono con le loro famiglie. Il fatto è successo a Parma la mattina del 25 dicembre, come racconta il quotidiano ”La ...

Parma - anziana Sola a Natale chiama il 113 : 4 agenti vanno a farle compagnia a casa : Quattro agenti del commissariato di Parma hanno trascorso un po' di tempo con un'anziana che aveva chiamato il 113 dicendo: "Pronto, la polizia? Volevo farvi gli auguri, oggi sono sola".Continua a leggere

Sola in casa a Natale a 90 anni - chiama i carabinieri : 'Mi fate compagnia?' : I militari, colpiti da quell'insolita richiesta, si sono recati nell'abitazione dell'anziana e hanno trascorso parte del loro turno natalizio con lei. Successivamente la situazione è stata segnalata ...

Sola in casa a Natale - 90enne chiama i carabinieri per avere un po' di compagnia : La solitudine è uno dei principali nemici degli anziani. Un nemico che si manifesta soprattutto durante le giornate di festa. Un senso di solitudine che conosce bene un'anziana di Marano, 90 enne e ...

Degrado e incuria all'iSola ecologica di Torre del Greco : lo sfratto di casa finisce tra i rifiuti : Torre DEL Greco - Un'intera stanza da letto e un soggiorno, con tanto di tavolo, sedie e divano, abbandonati selvaggiamente all'isola ecologica. Accade a Torre del Greco, comune alle prese da un anno ...

Casa invasa dal fumo - carabiniere salva una bimba di due anni rimasta Sola in casa : I genitori erano rimasti bloccati all'esterno dell'appartamento. Uno dei militari giunti sul posto si è arrampicato dal...

Decreto Dignità - le stime di AsSolavoro : da gennaio 53mila persone a casa : Il Decreto Dignità è senza dubbio una delle misure bandiera del governo gialloverde, fortemente voluta e sostenuta dal vicepremier Luigi Di Maio che ha fatto della lotta al precariato una vera e ...

DIRETTA PISA ALBISSola/ Risultato live 0-0 - streaming video e tv : padroni di casa intraprendenti! - Serie C - - IlSussidiario.net : DIRETTA PISA ALBISSOLA streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e Risultato live della partita di Serie C per la 14giornata girone A.

Il “gordo” Isco in rotta col Real Madrid : Solari lo lascia a casa ed infiamma il mercato : Isco potrebbe lasciare il Real Madrid, il rapporto col nuovo allenatore dei blancos Scolari non decolla: fuori squadra per la trasferta contro la Roma Un calciatore come Isco farebbe gola a molti top club europei. Il centrocampista spagnolo sembra non avere un grande feeling con il neo tecnico del Real Madrid, Scolari lo ha infatti lasciato a casa per la trasferta contro la Roma e le voci attorno al calciatore si stanno moltiplicando. In ...

Roma - padre lascia la figlia di 6 anni a casa da Sola di notte per andare dall'amante : arrestato : Vagava da sola, così, piccola e spaventata, nel cuore della notte, per le strade di Roma, in zona Battistini. La bimba, sei anni, è stata soccorsa da alcuni passanti che hanno allertato le forze dell'...

A 6 anni si sveglia Sola in casa e scende in strada di notte : il papà era andato dall'amante : Ha lasciato la figlia di sei anni sola in casa di notte, a Roma, per andare dall'amante. È quanto hanno ricostruito i carabinieri di Montespaccato che hanno arrestato l'uomo, un peruviano di 28 anni, ...

Lascia la figlia di 6 anni da Sola di notte per andare dall’amante : la bambina si sveglia ed esce di casa : Avrà pensato che la notte era il momento più propizio per andare dall’amante, ma c’era un unico problema: era in casa da solo con la figlia di sei anni che dormiva. L’ha dunque Lasciata da sola, in piena notte, ed è uscito, ma la bimba si è svegliata e quando si è accorta di essere da sola si è spaventata e ha deciso di uscire di casa, iniziando a vagare per le strade del quartiere. E’ accaduto la scorsa notte a Roma. A ...