L' Inter tratta il colpo da sogno | Kroos per Icardi

Calciomercato Inter - dopo Handanovic : trattativa in corso per Brazao : Calciomercato Inter – Se allo stato attuale i pali dell’Inter sono blindati da Samir Handanovic, lo stesso non si può dire per il futuro. La carta d’identità dell’estremo difensore sloveno segna ormai 34 anni e così il club nerazzurro è costretto a guardarsi intorno. È questo sembra che stia facendo. A detta di Sky Sport, […] L'articolo Calciomercato Inter, dopo Handanovic: trattativa in corso per Brazao proviene da ...

Calciomercato Inter - Ausilio : “Dybala quasi nostro - Modric non trattato” : Calciomercato Inter, LE VERITA’ DI Ausilio- Intervistato da Gianluca Di Marzio per lo speciale di Sky Sport dedicato, Piero Ausilio ha rivelato alcuni retroscena del mercato nerazzurro. Trattative più o meno recenti, e più o meno avviate, che avrebbero potuto dare all’Inter un volto diverso da quello attuale. Sliding Doors di mercato che, chissà, potevano […] L'articolo Calciomercato Inter, Ausilio: “Dybala quasi nostro, ...

Dalla Spagna sicuri : Real Madrid pronto a trattare con l'Inter per Icardi (RUMORS) : Uno dei giocatori dell'Inter sempre al centro dei rumors di mercato è il centravanti argentino Mauro Icardi: il capitano nerazzurro ha dimostrato di saper fare la differenza anche in campo europeo, visto che nelle sue prime sei apparizioni in Champions League ha messo a segno ben quattro reti. Si continua a parlare del rinnovo di contratto che potrebbe arrivare nei prossimi mesi ma che non dovrebbe mettere fine all'Interesse dei top club ...

Tifoso morto - i pm : «Si è trattato di un combattimento». Domani l'Interrogatorio dei 3 arrestati : Secondo i pm di Milano che hanno chiesto la convalida dell'arresto per 3 tifosi interisti arrestati per gli scontri pre Inter-Napoli tra ultras nerazzurri e partenopei si sarebbe trattato di un...

Calciomercato - notizie e trattative : Inter - obiettivo Tchouameni : ROMA, MAIDANA E SANOGO Secondo 'La Gazzetta dello Sport', il ds della Roma Monchi ha scritto sul suo taccuino il nome di Iago Maidana , difensore 22enne del San Paolo che ha giocato l'ultima stagione ...

Inter - continua la trattativa per il rinnovo di Mauro Icardi : In casa Inter continua a tener banco il caso Mauro Icardi. La volontà della società nerazzurra sarebbe quella di premiare il centravanti argentino per le prestazioni fornite negli ultimi mesi ma le parole della moglie e agente, Wanda Nara, non hanno facilitato la cosa. C'è ancora distanza tra domanda ed offerta ma alla fine la sensazione è che si andrà verso la fumata bianca visto che Maurito ha sempre dimostrato il proprio attaccamento a questi ...

Manovra - l’Intervento di Conte in Senato dopo la trattativa con l’Ue. La diretta : L’informativa al Senato del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, dopo la trattativa tra il governo e la Commissione europea. La diretta. L'articolo Manovra, l’intervento di Conte in Senato dopo la trattativa con l’Ue. La diretta proviene da Il Fatto Quotidiano.

Calciomercato Inter - tripla trattativa col Flamengo : Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’Inter potrebbe sedersi al tavolo delle trattative con il Flamengo per la cessione di due suoi calciatori. Il club brasiliano, infatti sarebbe disposto a offrire 22 milioni di euro per l’acquisto di Gabigol e in più vorrebbe provare a capire quali sarebbero i margini per tesserare anche Joao Miranda. L’operazione Gabigol-Flamengo Interessa molto ai nerazzurri, che ...

Inter - Icardi pronto al rinnovo : la moglie Wanda Nara segue la trattativa (RUMORS) : Dopo l'amarezza dell'esclusione dalla Champions, per i tifosi dell'Inter potrebbe arrivare invece una buona notizia: Mauro Icardi sembrerebbe essere vicino al rinnovo contrattuale. La trattava, secondo quanto si apprende dalla società milanese, si starebbe svolgendo in un clima di tranquillità e serenità, senza ansia e fretta. Nonostante questo, quando nelle scorse settimane si è diffusa una voce riguardo ad un possibile Interessamento del Real ...

Governo - ecco numeri e date dei due mesi di trattativa Interna che hanno ridotto il deficit : Con queste parole Salvini smentisce l'ipotesi di dimissioni del ministro dell'Economia Tria a seguito di divergenze sulla gestione della legge di Bilancio. In serata arriva il primo via libera alla ...

Inter - il Torino insiste : si tratta la cessione di Candreva : In casa Inter si comincia a delineare la strategia di mercato da attuare nelle prossime sessioni, sia per quanto riguarda le operazioni in entrata sia per quanto riguarda le operazioni in uscita. Il club nerazzurro, infatti, anche alla luce dell'eliminazione dalla Champions League, difficilmente farà qualche investimento a gennaio, rimandando i colpi importanti alla prossima estate. Nella sessione invernale, dunque, ci saranno soltanto ...

‘Sekret Speciale Trattativa’ esclusivo su Loft : Intervista all’editore tv Antonino Vallone - condannato per avere ospitato in Veneto i boss Graviano : Cosa ci facevano i boss al Carnevale di Venezia nel 1993? E cosa ci facevano ad Abano Terme, ‘ospiti’ dell’editore tv siciliano Vallone? ‘Sekret – Speciale Trattativa Stato-mafia’, la serie esclusiva ideata e condotta da Marco Lillo sulle stragi del ’92 e del ’93 e sull’accordo tra Cosa nostra e pezzi delle istituzioni, torna con la settima puntata inedita sulla piattaforma tv Loft. La puntata è dedicata al mistero della latitanza dei ...

Roma-Inter e le polemiche sul Var - Rizzoli Interviene : “si è trattato di errore umano - non di protocollo” : Roma-Inter fa ancora discutere, il designatore Nicola Rizzoli è intervenuto per spiegare il proprio punto di vista sul caso del rigore su Zaniolo Nicola Rizzoli è stato chiamato a difendere il Var all’indomani di un weekend funesto per la tecnologia. Dopo Roma-Inter e le gaffe del duo Rocchi-Fabbri, il designatore si è trovato in una situazione scomoda, nella quale si è districato comunque bene. “C’è poco da parlare di ...

Interdetto medico Usl : il riesame dà ragione alla Procura Aosta - Si tratta di Vilma Tiziana Miodini - 56enne indagata per vari reati. L'... : Il Tribunale del riesame di Torino, con un'ordinanza di venerdì scorso , 23 novembre , ha disposto l'interdizione dalla professione, per quattro mesi, del medico Vilma Tiziana Miodini , in servizio in ...