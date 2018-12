Lavorare in silenzio

vanityfair

: Nell'alba, è un istante. Poi torna il silenzio. (Pavese, Lavorare Stanca, @Einaudieditore) - luca_tardelli : Nell'alba, è un istante. Poi torna il silenzio. (Pavese, Lavorare Stanca, @Einaudieditore) - fabriziotanzi87 : Mi ero perso le citazioni di Vasco la Roma nonostante le due ultime vittorie è sesta in campionato e c’è gente che… - Melina_Mu : Renzi però è il genio del FARE: ha fatto più cose lui, e quasi in silenzio, che tutti gli altri suoi predecessori i… -

(Di lunedì 31 dicembre 2018) Che brava persona è il nostro presidente della Repubblica. Sarà l’atmosfera delle Feste, sarà la gratitudine per chi ha saputo tessere la tela del paracadute che ci ha salvati dallo schianto con l’Europa, sarà l’immagine della sua figura diritta mentre aspettava – unico politico con Riccardo Fraccaro, ministro per i rapporti con il Parlamento – il ritorno della salma di Antonio Megalizzi, sarà che la dignità e il decoro brillano solitari nel firmamento opaco del nostro scenario politico, ma pensare a Sergio Mattarella fa ricordare che se questo Paese va avanti nonostante i populismi, la propaganda e l’improvvisazione – per non parlare della corruzione e del malaffare – è perché in Italia ci sono persone come lui.Per usare un’espressione che suona retorica: i servitori dello Stato. Quelli che lavorano inper il bene di tutti mentre gli altri fanno casino. Ce ne sono e sono ...