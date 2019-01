La compagnia del cigno con Alessio Boni in onda 7 e 8 gennaio | ‘Sette ragazzi feriti’

La compagnia del cigno - cast e trama della fiction di Rai1 : anticipazioni prima puntata 7 gennaio : A quasi un anno dall’inizio della riprese, lunedì 7 e martedì 8 gennaio va in onda, in prima serata su Rai1 a cominciare dalle 21.25, la miniserie ideata, scritta (in coppia con Monica Rame) e diretta da Ivan Cotroneo dal nome La compagnia del cigno, una storia di sette ragazzi studenti di conservatorio la cui vita passa anche dallo strumento musicale che suonano. Nel cast ci sono anche Alessio Boni, Rocco Tanica e Anna Valle, ...

Ascolti TV | Lunedì 7 gennaio 2019. Parte forte La compagnia del Cigno (24%) - affondato Titanic (11.9%). Exploit Quarta Repubblica con Salvini (6.9%). VID 12.6-14% - Pomeriggio Cinque 16.3-16.2% - Geo 13.6% : La Compagnia del Cigno Nella serata di ieri, Lunedì 7 gennaio 2019, su Rai1 la prima puntata della fiction La Compagnia del Cigno ha conquistato 5.840.000 spettatori pari al 24% di share. Su Canale 5 – dalle 21.47 alle 0.01 – la prima Parte di Titanic ha raccolto davanti al video 2.574.000 spettatori pari all’11.9% di share. Su Rai2 Paradise Beach – Dentro l’incubo ha interessato 1.675.000 spettatori pari al 6.4% di share. ...

Ascolti tv lunedì 7 gennaio - La compagnia del Cigno affonda il Titanic di Canale 5 : La nuova serie con Alessio Boni e Anna Valle ha debuttato ieri su Rai1 Gli Ascolti dei programmi in onda ieri, lunedì 7 gennaio 2019. Su Rai1 l’appuntamento era con il debutto della nuova e attesa serie di Ivan Cotroneo: La Compagnia del Cigno. La prima puntata della nuova serie con Alessio Boni, Anna Valle, […] L'articolo Ascolti tv lunedì 7 gennaio, La Compagnia del Cigno affonda il Titanic di Canale 5 proviene da Gossip e Tv.

Ascolti tv 7 gennaio : flop Titanic 'asfaltato' da La compagnia del cigno su Raiuno : Nuovo appuntamento con la nostra rubrica dedicata agli Ascolti della giornata di ieri, lunedì 7 gennaio 2019, caratterizzata dal debutto in prime time della nuova fiction dal titolo "La compagnia del cigno" con Anna Valle e Alessio Boni mentre su Canale 5 è stata trasmessa la prima parte del film Titanic, trasmesso per l'ennesima volta. In daytime, invece, sono tornati tutti gli appuntamenti quotidiani di Canale 5 tra cui il game show Avanti un ...

Ascolti TV | Lunedì 7 gennaio 2019. Parte forte La compagnia del Cigno (24%) - affondato Titanic (11.9%). Exploit Quarta Repubblica con Salvini (6.9%) : La Compagnia del Cigno Nella serata di ieri, Lunedì 7 gennaio 2019, su Rai1 la prima puntata della fiction La Compagnia del Cigno ha conquistato 5.840.000 spettatori pari al 24% di share. Su Canale 5 – dalle 21.47 alle 0.01 – la prima Parte di Titanic ha raccolto davanti al video 2.574.000 spettatori pari all’11.9% di share. Su Rai2 Paradise Beach – Dentro l’incubo ha interessato 1.675.000 spettatori pari al 6.4% di share. ...

La compagnia del cigno - anticipazioni terza puntata : trama 14 gennaio : anticipazioni La compagnia del cigno, puntata 14 gennaio: Sara reagisce Andrà in onda il 14 gennaio la terza puntata della fiction La compagnia del cigno. La serie in sei puntate con Anna Valle e Alessio Boni occuperà il prime time del lunedì di Rai1. Le anticipazioni della fiction di Ivan Cotroneo svelano che presto tra Irene (Anna Valle) e Marioni (Alessio Boni) ci sarà un riavvicinamento. Il quinto e sesto episodio del 14 gennaio ...

La compagnia del Cigno - anticipazioni seconda puntata : Ora che la Compagnia si è formata, è il momento di mettersi alla prova: nella seconda puntata de La Compagnia del Cigno, in onda questa sera, 8 gennaio 2019, alle 21:25 su Raiuno, i sette giovani protagonisti, mentre si conoscono l'un l'altro, devono affrontare il loro primo concerto, diretti da un Maestro decisamente diverso da Marioni (Alessio Boni). La Compagnia del Cigno, la ...

Riassunto La compagnia del cigno - 1^ puntata : Ieri sera ha debuttato in prima serata su Raiuno la fiction La compagnia del cigno con protagonisti Alessio Boni e Anna Valle. Una serie tv nuova che è stata molto apprezzata dal pubblico sul web e sui social, così come testimoniano i tanti commenti positivi che si possono leggere in rete. Merito della bravura degli attori ma anche di una trama avvincente e scritta con grande dovizia di particolari da Ivan Cotroneo, che ha già firmato tante ...

La compagnia del cigno – Seconda puntata di martedì 8 gennaio 2019 – Anticipazioni e trama. : Dopo il debutto di ieri, eccezionalmente per questa settimana, raddooppio con la messa in onda su Raiuno della Seconda delle sei puntate de la nuova fiction “La compagnia del cigno“, una serie di Ivan Cotroneo con Alessio Boni, Anna Valle, Alessandro Roia, Carlotta Natoli, Francesca Cavallin, Stefano Dionisi, Giorgio Pasotti, Marco Bocci, Rocco Tanica, Michele […] L'articolo La compagnia del cigno – Seconda puntata di ...

La compagnia del cigno - i primi due episodi in tv e sul web su Rai Premium e Play : Arriva finalmente sulla Rai la nuovissima fiction ambientata nel conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, La compagnia del cigno, con protagonisti Anna Valle e Alessio Boni. Lunedì 7 gennaio, infatti, è andata in onda su Rai 1 la prima puntata della serie contenente i primi due episodi rispettivamente intitolati: "L'arrivo di Matteo" e " Nascita della compagnia". Se per caso non avete avuto la possibilità di seguire la prima puntata su Rai 1 ...

Replica La compagnia del cigno prima puntata 7 gennaio : dove rivedere la serie TV : La compagnia del cigno, Replica prima puntata: dove, quando e come rivedere la serie TV dove vedere la Replica della prima puntata de La compagnia del cigno? Se avete perso l’appuntamento con la serie TV di lunedì 7 gennaio, non è troppo tardi. Vi diremo dove, come e quando rivedere la prima puntata e riuscirete […] L'articolo Replica La compagnia del cigno prima puntata 7 gennaio: dove rivedere la serie TV proviene da Gossip e Tv.

La compagnia del Cigno - diretta prima puntata : le esercitazioni : ...

La compagnia del Cigno : anticipazioni seconda puntata di martedì 8 gennaio 2019 : La Compagnia del Cigno - Alessio Boni Le sei puntate de La Compagnia del Cigno sono ambientate a Milano, nel Conservatorio Giuseppe Verdi, ma un po’ tutta la città sarà protagonista della nuova fiction di Rai 1: ci saranno molte scene ambientate in esterni, che racconteranno la nuova vita dei protagonisti, e faranno da cornice ai loro cambiamenti, ai loro drammi e alle difficoltà adolescenziali che dovranno affrontare. A seguire le ...

MICHELE BRAVI E' GIACOMO/ Il Maestro Marioni la causa del suo esaurimento nervoso - La compagnia del cigno - : MICHELE BRAVI è GIACOMO nella fiction 'La compagnia del cigno2: un ragazzo talentuoso, ma alle prese con un esaurimento nervoso.