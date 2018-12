Xbox Game Pass | un' infografica di Microsoft svela gli ottimi risultati del servizio nel

Il catalogo di Xbox Game Pass accoglie a sorpresa anche Life is Strange : Before the Storm : Dicembre, per gli abbonati a Xbox Game Pass, è stato davvero un mese stellare. Negli ultimi 30 giorni Il catalogo del servizio si è arricchito di perle come Below, Ashen e Mutant Year Zero (tutti e tre nel Game Pass dal loro day one) ma anche di Hellblade: Senua's Sacrifice, PES 2019 e Ori and the Blind Forest.Sembra però che le sorprese non esitino a cessare. Se il primo Life is Strange era stato aggiuto al Game Pass solo qualche giorno fa, ...

Life is Strange è disponibile nel catalogo di Xbox Game Pass : Il catalogo di giochi disponibili su Xbox Game Pass si espande sempre di più. Nella giornata di ieri vi avevamo anticipato alcuni titoli in arrivo, ma si parlava anche di un "misterioso gioco".Ora, grazie all'account Twitter ufficiale di Xbox Game Pass, apprendiamo che, oltre ai già noti Shadow Warrior 2 e Ori and the Blind Forest, è Life is Strange ad aggiungersi al catalogo.L'apprezzato titolo sviluppato da Dontnod, dunque, è disponibile per ...

Shadow Warrior 2 - Ori and the Blind Forest e un misterioso gioco arriveranno domani su Xbox Game Pass : Ottime notizie per tutti gli abbonati al servizio di Microsoft Xbox Game Pass: il catalogo sta per arricchirsi tra poco con l'aggiunta di nuovi giochi.Di quali titoli si tratta? Ebbene, da domani il servizio proporrà Shadow Warrior 2, Ori and the Blind Forest e un gioco misterioso, come riportato dall'account Twitter di Xbox Game Pass.Mentre i primi due titoli menzionati sono noti, per quanto riguarda il misterioso gioco non sono trapelate ...

The Witcher III - Game Of The Year PS4 e Xbox One in offerta a 20 - 98 Euro - The Witcher 3 : Wild Hunt PS4 : Include le espansioni Hearts of Stone e Blood & Wine, che offrono ben 50 ore di narrativa aggiuntiva, oltre a nuove caratteristiche e aree che aumentano il mondo da esplorare di un terzo. Ecco i link ...

Reggie Fils-Aime racconta com'è stato salire sul palco dei The Game Awards 2018 assieme ai capi di Playstation e Xbox : Uno dei momenti più rappresentativi dei The Game Awards 2018 è stato quando, per dare il via allo spettacolo, Reggie Fils-Aime è salito sul palco con i capi di Xbox e Playstation, Phil Spencer e Shawn Layden rispettivamente.Il trio si è dunque riunito per celebrare il videogioco come industria, e mostrare, da un punto di vista ideale, un fronte unito di un settore amato dai videogiocatori.Come riporta Gonintendo, Reggia racconta: "Ecco cosa è ...

Per Microsoft l'Xbox Game Pass è uno strumento molto utile per gli sviluppatori indipendenti : Il Game Pass si è rivelato decisamente un grande successo per Microsoft, per chi non lo sapesse, parliamo di un servizio in abbonamento che mette a disposizione un catalogo (sempre molto fornito) di titoli sempre in espansione. Come riporta Gamingbolt, il director del programma ID@Xbox Chris Charla ha affermato durante un'intervista di come il Game Pass si sia dimostrato molto conveniente per gli sviluppatori indipendenti:"Abbiamo un vasto ...

Xbox Game Bar : il nuovo aggiornamento introduce una galleria rinnovata : Xbox Game Bar, la scheda dedicata ai videogiochi apribile con i tasti “WIN+G” della tastiera, si è aggiornata recentemente sul Microsoft Store di Windows 10 alla versione 1.36.4001. Novità Introdotta una nuova galleria che permette, senza abbandonare i giochi in esecuzione, di vedere facilmente gli screenshot e i video catturati. Grazie alla nuova galleria, è finalmente possibile pubblicare i contenuti multimediali su Twitter senza ...

Xbox Game Bar : il nuovo aggiornamento introduce una nuova galleria : Xbox Game Bar, la scheda dedicata ai videogiochi apribile con i tasti “WIN+G” della tastiera, si è aggiornata recentemente sul Microsoft Store di Windows 10 alla versione 1.36.4001. Novità Introdotta una nuova galleria che permette, senza abbandonare i giochi in esecuzione, di vedere facilmente gli screenshot e i video catturati. Grazie alla nuova galleria, è finalmente possibile pubblicare i contenuti multimediali su Twitter senza ...

Xbox Game Pass : Mortal Kombat X - Hellblade : Senua's Sacrifice e molto altro in arrivo a dicembre : Ottime notizie per tutti gli abbonati a Xbox Game Pass, dopo aver annunciato i nuovi titoli durante i The Game Awards, Microsoft ha fornito l'elenco dei titoli che saranno disponibili da questo mese.Come riporta Xbox Wire, nella lista compaiono titoli del calibro di Mortal Kombat X, Ashen ed Hellblade: Senua's Sacrifice. Diamo un'occhiata più nel dettaglio con la lista completa: Se vi siete persi i The Game Awards, dovete sapere che oltre i ...

Videogiochi 2018 - i migliori videogame per PS4 - PC e Xbox : Come ogni anno, il 25 dicembre si avvicina e con esso l’ansia dei regali. Cosa fare per risultare originale in un’epoca in cui tutti sembrano avere già tutto? Regalare un videogioco potrebbe essere la soluzione per risolvere il problema con stile, tanto più che il 2018 è stato un anno davvero ricco di uscite di spessore, quindi stare dietro a tutte era praticamente impossibile. Approfittando poi degli sconti e delle offerte che i ...

The Game Awards 2018 : due nuove aggiunte a Xbox Game Pass danno il via all'evento Winter of Arcade di Microsoft : Quando è stata annunciata l'ultima serie di nuove aggiunte a Xbox Game Pass, Microsoft ci ha comunicato che avrebbe introdotto altri giochi per tutto il mese di dicembre. E ora, sotto i riflettori dei The Game Awards, due nuovi titoli arrivano nel "Netflix di Xbox".Come segnala Twinfinite, il primo è Ashen, disponibile dal 7 dicembre e "Below", che farà il suo debutto in Game Pass "la prossima settimana", secondo Phil Spener di ...

The Game Awards 2018 : Dauntless è in arrivo su Epic Games Store - PS4 - Xbox One - Switch e mobile nel 2019 : Come riporta VG247.com, Dauntless, una versione free-to-play della formula di Monster Hunter, si sta dirigendo su console e mobile nel 2019.Precedentemente in Early Access su PC, Dauntless vi chiede di fare squadra con i vostri amici e combattere enormi bestie in un mondo graficamente ispirato a FortniteInsieme al lancio su console, lo sviluppatore Phoenix Labs sta lanciando One Dauntless, un ecosistema interconnesso e cross-platform per il ...

The Game Awards 2018 : Mortal Kombat 11 annunciato per PC - PS4 e Xbox One : Se siete fan della saga di Mortal Kombat e sentivate la mancanza di rompere spine dorsali, decapitare teste e cavare occhi allora è il vostro giorno fortunato, durante i The Game Awards 2018 è stato infatti annunciato Mortal Kombat 11. Come riporta VG247, Ed Boone è salito sul palco per premiare il miglior racer dell'anno, tuttavia si è trattato solo di uno stratagemma per presentare il nuovo episodio del picchiaduro più violento di sempre. E a ...

The Game Awards 2018 : presentato un nuovo trailer di Devil May Cry 5 - demo in arrivo oggi su Xbox One : I The Game Awards 2018 si sono tenuti stanotte e ci hanno regalato un nuovo trailer dell'atteso Devil May Cry 5.Come possiamo vedere infatti la demo era già vociferata da qualche giorno prima dell'evento, un post Facebook di Xbox Portugal aveva infatti anticipato che Capcom avrebbe mostrato un nuovo filmato del gioco in occasione dei The Game Awards 2018.Nel trailer, che possiamo vedere di seguito, è stata annunciata la data in cui verrà ...