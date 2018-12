Uno studente di dottorato evoca una nuova possibilità di viaggiare nel tempo

Palermo - nuova aggressione razzista : picchiato Uno studente universitario libico : Un ragazzo libico di 24 anni è stato picchiato da un gruppo di italiani nel quartiere Ballarò di Palermo: ancora una volta il pestaggio è stato causato da odio razziale.Continua a leggere

Paura ad Aprilia - lancia molotov dentro la scuola : arrestato Uno studente. Ipotesi bullismo : Paura e tensione ad Aprilia questa mattina all'ingresso di scuola al Rosselli. Un ragazzo - uno studente quindicenne, ripetente - ha urlato improvvisamente secondo alcuni testimoni di voler far ...

Studentessa morì precipitando da un hotel - condannati gli amici : “Fuggiva da Uno stupro” : Martina Rossi, Studentessa di vent’anni, fuggiva da uno stupro e precipitò dal balcone dell’hotel Santa Ana di Palma di Maiorca, tentando di scavalcarlo . E per questo i due ragazzi che erano in stanza con lei, gli aretini Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi, sono stati condannati con l’accusa di morte come conseguenza di altro reato e tentata vi...

Usa - professoressa taglia con la forza i capelli a Uno studente : arrestata : Un assurdo fatto di cronaca si è verificato mercoledì scorso a Visalia, in California, presso la Preparatory High School. Uno studente del plesso universitario è stato infatti costretto dalla sua insegnante, Margaret Giszinger, a subire il taglio forzato dei capelli. La docente ha agito in preda alla follia, facendo sedere lo studente, e cominciandogli a tagliare i capelli con violenza. Il fatto è stato riportato dalla testata giornalistica ...

La prof taglia i capelli con la forza a Uno studente in classe : arrestata : Un'insegnante di una scuola superiore è stata arrestata dopo aver tagliato con la forza i capelli a uno studente, il tutto ripreso dai compagni di classe del giovane. Il fatto è avvenuto durante la ...

Maltempo a Napoli : muore Uno studente 21enne schiacciato da un albero : Napoli e la Campania sono in ginocchio a causa del Maltempo. Questa mattina un ragazzo di soli 21 anni ha perso la vita in to alla caduta di un albero in zona Fuorigrotta, nei pressi dello Stadio San Paolo. Il tremendo episodio La vittima è Davide Natale [VIDEO], uno studente universitario poco più che ventenne, originario di San Nicola La Strada provincia di Caserta. Il giovane stava camminando in compagnia di un amico nei pressi di Via ...

Spoiler L'Allieva 2 quinta puntata : la morte di Uno studente americano : Giovedì 22 novembre è prevista una nuova puntata della serie televisiva di Rai Uno L'Allieva 2, caratterizzata da nuovi colpi di scena pronti a sorprendere i milioni di telespettatori italiani. Nel precedente appuntamento, andato in onda il 15 novembre, la dottoressa è venuta a conoscenza del segreto presente intorno alla lite avvenuta in passato tra Sergio e Claudio, motivo per il quale i due uomini non hanno mai chiarito i loro rapporti. La ...

Siena - a scuola con la droga : scattata denuncia per Uno studente : L’episodio è avvenuto presso una scuola di Siena. Uno studente è entrato in classe portando con sé otto involucri di marijuana. Erano già stati suddivisi in dosi ed il giovanissimo li aveva occultati nella giacca. La scoperta è avvenuta grazie ad alcuni controlli di polizia all’interno dell’istituto in questione. Lo studente è stato infine denunciato, con l’accusa di di detenzione ai fini di spaccio pluriaggravato di ...

Perde il controllo della moto - morto Uno studente di 17 anni a Milazzo : Un giovane di 17 anni, Antonio Alessi, di Pace del Mela , Me, è morto ieri sera verso le 22,30, in un incidente sulla strada che collega Milazzo alla Statale 113, nei pressi della Raffineria di ...

Spoiler L'Allieva 2 - episodi 7 e 8 : la morte di Uno studente e l'omicidio di un chirurgo : Giovedì 15 novembre va in onda su Rai Uno la quarta puntata [VIDEO] della fiction 'L'Allieva 2' che vede come protagonisti gli attori Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi. Le strade di Alice e Claudio si sono allontanate a causa dei contrasti tra i due innamorati e per la presenza di Einardi ma un nuovo retroscena potrebbe cambiare la vicenda. La dottoressa ha creduto alla buona fede del pubblico ministero in quanto è rimasta affascinata dal ...

Professoressa riconosciuta da Uno studente su PornHub : fa sesso con una sua parente minorenne : La donna di 49 anni è la moglie di colonnello dell’esercito degli Stati Uniti e avrebbe girato il video nel 2014. Ora è accusata anche di incesto e pedopornografia. Aveva insegnato ad una scuola elementare di Palo Alto, in California.--Un’insegnante californiana, Dawn Giannini, 49 anni, è stata arrestata e accusata di incesto dopo che un alunno l’ha riconosciuta in un video caricato su PornHub, uno dei più popolari siti di pornografia ...

Rimini - studentessa violentata da Uno straniero di 43 anni : Una studentessa riminese di 23 anni si è rivolta ai medici del Pronto Soccorso dell'Ospedale 'Infermi' di Rimini e ha raccontato di essere stata violentata e segregata in casa per una notte da un ...