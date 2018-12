Milan | Suso si rammarica | “salterò la Supercoppa per un rosso ingiusto”

Juve - il rigore con la Samp non c'era. Milan - primo giallo di Suso fiscale : Ultimo turno del 2018, non privo di polemiche arbitrali, sia per le scelte degli arbitri in campo che per l'uso della VAR. Vediamo gli episodi partita per partita. Valeri dà spiegazioni ai giocatori ...

Milan-Spal - Gattuso soddisfatto : “siamo gagliardi - Suso salterà la Supercoppa” : Milan-Spal, Gattuso è parso felice di come ha giocato la squadra e del ritrovato Higuain, solo un piccolo rammarico in merito a Suso Milan-Spal, Gennaro Gattuso si è presentato ai microfoni di Dazn dopo la vittoria contro il collega Semplici. Il tecnico rossonero è parso contento di quanto visto oggi a San Siro, con tre punti ed un Higuain che ha ritrovato la rete dopo un lungo digiuno: “La squadra mi è piaciuta tanto, abbiamo fatto ...

Milan-Spal 2-1 : decide Higuain - dopo i gol di Petagna e Castillejo. Suso espulso : Il Milan ritrova la vittoria, quello di cui squadra e allenatore avevano più bisogno. Non tanto per la classifica che resta compressa, quanto per salvare la panchina e dimostrare di essere ancora ...

Milan - Suso c’è e può giocare : le ultime in vista della SPAL : Sembrava aver chiuso il 2018 in anticipo, invece alla fine Suso ci sarà contro la SPAL. ieri scrivevamo della convocazione e di un provino che avrebbe schiarito le idee di Gattuso, oggi si può facilmente ipotizzare che il Milan potrà contare sullo spagnolo per la sfida contro i ferraresi. Il miglioramento delle sue condizioni lo porteranno a provarci fino all’ultimo momento disponibile. Al momento pare che Suso sia in vantaggio su ...

Milan-Spal - probabili formazioni : ballottaggio Suso-Cutrone : MILAN SPAL probabili formazioni – Nel Milan di Rino Gattuso, confermato a parole e nei fatti da Leonardo, il grande dubbio è Suso, già assente a Frosinone. Se lo spagnolo dovesse mancare di nuovo, Castillejo sarà titolare. Il modulo resta il 4-3-3. Nella Spal Semplici dovrà fare a meno di Lazzari. A sostituirlo toccherà al […] L'articolo Milan-Spal, probabili formazioni: ballottaggio Suso-Cutrone proviene da Serie A News Calcio - ...

Milan - Gattuso : ''Non solo Higuain - ci manca Suso e Calhanoglu'' : ... canale ufficiale del club, Gattuso ha parlato anche del momento no di Gonzalo Higuain : 'Ha sbagliato un rigore importante, ha preso un cartellino rosso e tutto il mondo ha parlato lui. Quando ...

Infortunio Suso - 2018 a rischio per il calciatore del Milan : Infortunio Suso – Il 2018 di Suso rischia di essere finito con un turno di anticipo. Lo spagnolo, fermo per un’infiammazione al pube, è fortemente in dubbio per il match di sabato contro la Spal, che il Milan è obbligato a vincere per ripartire alla conquista del quarto posto e dell’ingresso alla prossima Champions League. Il suo recupero al momento sembra altamente improbabile, ma Gattuso potrebbe comunque riproporre il 4-3-3 ...

Frosinone-Milan 0-0 La Diretta Gattuso sceglie Castillejo al posto di Suso : Il 18esimo turno di Serie A in programma nell'inedita collocazione temporale di Santo Stefano si apre con la sfida delle ore 12.30 tra Frosinone e Milan, due compagini che vivono un momento difficile ...

PROBABILI FORMAZIONI/ Frosinone Milan : diretta tv - si ferma anche Suso tra i rossoneri - Serie A - : PROBABILI FORMAZIONI Frosinone Milan: Gattuso medita modifiche dopo il ko interno contro la Fiorentina, per Baroni conferme dopo il pareggio di Udine.

Milan - che guaio! Infortunio per Suso : contro il Frosinone non ci sarà : Il Milan perde una pedina fondamentale in vista della trasferta contro il Frosinone: Suso si ferma per un problema fisico e non sarà nemmeno in panchina Piove sul bagnato in casa Milan. Dopo i due pareggi con Torino e Bologna, e la sconfitta contro la Fiorentina, il Milan deve assolutamente tornare alla vittoria nella sfida contro il Frosinone del giorno di Santo Stefano. I rossoneri dovranno provarci senza però il loro giocatore più in ...