In auto tre etti di marijuana | in casa soldi e bilancino | 71enne in carcere per spaccio

Le Feste stressano anche l’auto… : Durante le Feste natalizie aumentano le situazioni che rischiano di rovinare carrozzeria, motore e interni delle nostre auto: corse nelle strade affollate per trovare l’ultimo regalo, cene aziendali organizzate all’improvviso dall’altra parte della città, code interminabili in tangenziale e parcheggi selvaggi, senza dimenticare la lotta contro il freddo di dicembre, l’umidità e la prima neve. […] L'articolo Le Feste stressano ...

auto : in Emilia-Romagna altri tre anni di ecobonus : altri tre anni di contributi per gli emiliano-romagnoli che acquisteranno nel 2019 un’Auto a alimentazione ibrida, a basso impatto ambientale e a ridotto consumo energetico. La Giunta regionale guidata dal presidente Stefano Bonaccini ha infatti esteso gli incentivi all’acquisto di veicoli ecologici (Auto ibride benzina-elettrica, alimentazione termica, o con alimentazione benzina-idrogeno) anche per i mezzi che saranno immatricolati ...

Mestre - si capovolge e finisce contro l’auto della polizia locale : 3 feriti : Tre persone ferite e due auto coinvolte: è il bilancio di un incidente stradale avvenuto giovedì sera verso le 22 a Mestre. Una delle macchine interessate è della polizia locale. Tutti i feriti sono stati presi in cura dal personale del Suem 118, intervenuto sul luogo dello schianto con più ambulanze.Continua a leggere

Schianto tra Maserati e un auto : tre feriti : Poco dopo le 12.30, i vigili del fuoco sono intervenuti in via dell'Artigianato a Schio per lo scontro tra due auto: tre feriti. I pompieri accorsi dal locale distaccamento hanno messo in sicurezza i ...

Diretta Arzachena Gozzano / Risultato live 0-1 - info streaming : autorete di Busatto! : Diretta Arzachena-Gozzano, info streaming video e tv: probabili formazioni, orario, quote e Risultato live della partita di Serie C nel girone A

La supercar taglia la strada alle altre auto e sfreccia a folle velocità. Ma non ha fatto i conti con la giustizia… : Un’auto rossa di grossa cilindrata, in questo video girato negli Stati Uniti poco prima di Natale, sfreccia lungo la corsia di accelerazione di un’autostrada, zigzagando tra le altre macchine. Una famiglia assiste alla scena e si stupisce per la pericolosità e la sfrontatezza dell’uomo alla guida. Qualche secondo dopo, però, spunta un suv della polizia. E la loro reazione è da ridere. Ecco come è andata a finire. L'articolo La ...

Indonesia - le autorità temono un nuovo tsunami : potrebbe collassare il cono vulcanico : Non si placa l'attività del vulcano Anak Krakatoa in Indonesia. La stessa continua in maniera incessante, e ha già provocato, come ben si sa, numerosissime vittime e sfollati. Il bilancio è drammatico, e per ora le cifre si attestano a 429 morti e 1500 feriti. Un'emergenza senza precedenti, che vede le autorità Indonesiane impegnate a garantire la massima sicurezza possibile, le stesse temono infatti che i fianchi del vulcano possano collassare. ...

Etna - terremoto Catania : oltre 600 sfollati ed evacuazioni nella notte - centinaia di persone hanno scelto di dormire in auto : Prima notte trascorsa lontano dalle proprie case per oltre 600 persone nel Catanese, a causa del terremoto magnitudo 4.9 delle 03:19 del 26 novembre: centinaia di persone hanno preferito dormire in auto, nei pressi della propria abitazione, per paura di altre scosse. La notte è stata relativamente tranquilla. Sono stati registrati diversi eventi ma tutti di bassa intensità. Prosegue anche l’eruzione dell’Etna con la presenza di ...

La folle fuga dal parcheggio del supermercato : la coppia circondata sperona e distrugge altre auto : Ci troviamo a Rickmansworth, a circa 40 chilometri da Londra. Una coppia, in un supermercato Tesco, tenta di rubare delle bottiglie di alcol ma viene sorpresa dal personale di sicurezza. I due escono dall’edificio e salgono sull’auto presa a noleggio, una Citroen C3, ma vengono circondati dai clienti e dai dipendenti del supermercato. Nonostante ciò, speronando le altre auto e una persona, ferendola, riescono a scappare. La polizia ...

CATANIA - autoSTRADA CHIUSA E TRENI FERMI DOPO TERREMOTO/ Ultime notizie : attuato protocollo di sicurezza : CATANIA, AUTOSTRADA CHIUSA e TRENI FERMI DOPO TERREMOTO: attuato protocollo di sicurezza DOPO sisma. Le Ultime notizie sulla viabilità

auto ribaltata dopo aver urtato altre due vetture a Novara : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Auto ribaltata dopo aver urtato ...

Tsunami Indonesia : le autorità chiedono di evitare le coste dello stretto della Sonda : In Indonesia le autorità hanno chiesto alle persone vicine all’isola vulcanica Anak Krakatoa – colpita recentemente da un maremoto – di evitare le coste: l’Agenzia di meteorologia, geofisica e climatologia ha chiesto di stare ad almeno 500 metri dalle coste intorno allo stretto della Sonda, in quanto il maltempo e le continue eruzioni “potrebbero potenzialmente causare frane sulle scogliere del cratere in mare e ...

Agguato a Pesaro - ucciso con venti colpi di pistola mentre parcheggia l'auto : ricercati due killer : Agguato nel centro storico di Pesaro contro un 51enne, che sarebbe di origine calabrese, ucciso a colpi di pistola. Almeno 20 bossoli sarebbero stati trovati sul luogo dell'esecuzione avvenuta in via ...

Agguato a Pesaro - ucciso con venti colpi di pistola mentre parcheggia l'auto : ricercati due killer : ?Agguato nel centro storico di Pesaro contro un 51enne, che sarebbe di origine calabrese, ucciso a colpi di pistola. Almeno 20 bossoli sarebbero stati trovati sul luogo dell'esecuzione avvenuta...