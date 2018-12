Forse i guai alle ginocchia hanno battuto Rafa Nadal 

Repubblica : Higuain via dal Milan - Forse già a gennaio? : L’articolo di Repubblica «È sempre più probabile che all’ennesimo progetto di ripartenza obbligata in Europa, dalla prossima stagione, non prenda parte il calciatore più costoso e famoso: Higuain ». Scrive così, Repubblica , questa mattina. Ed in realtà non è una notizia da fulmine a ciel sereno, ne abbiamo già sentito parlare qualche giorno fa su altri quotidiani. Il centravanti argentino potrebbe lasciare i rossoneri per questioni ...

Milan-Juventus - allarme infortuni per Gattuso : Higuain in Forse - out Cutrone? : Milan-Juventus- Suona l’allarme infortuni in casa Milan dopo il match di ieri sera contro il Betis. Un buon pareggio che consente ai rossoneri di tenere viva la speranza qualificazione, ma che priverà Gattuso di diversi giocatori in vista della super sfida di domenica sera contro la Juventus. Out Musacchio: il centrale argentino, uscito in barella […] L'articolo Milan-Juventus, allarme infortuni per Gattuso: Higuain in forse, out ...