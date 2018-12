Chiesa | il 2018 è stato un anno difficile Così papa Francesco ha deciso di rassicurare i

Tennis - WTA Houston 2018 : Deborah Chiesa cede alla qualificata Dalma Galfi : Dura un’ora e mezza il torneo WTA 125K di Houston per Deborah Chiesa: l’azzurra, sul cemento texano cede alla qualificata magiara Dalma Galfi che si impone in due set col punteggio di 7-5 6-1. Come per Jasmine Paolini, anche in questo caso, pesa sull’esito della sfida l’andamento della prima partita, nel corso della quale l’azzurra era andata a servire per il set. Nel primo parziale la prima ad allungare è ...