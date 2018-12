The Flash 5 | Arrow 7 e Supergirl 4 in onda in Italia anche su Sky | Mediaset annuncia le

Grant Gustin di The Flash ha sposato LA Thoma : 28enne attore americano conosciuto per i suoi ruoli di Barry Allen/Flash nella serie televisiva The Flash e di Sebastian Smythe nella serie televisiva Glee, Grant Gustin ha giurato amore eterno a LA Thoma.A confermare il lieto evento alcuni invitati, via Instagram, con le prime foto ufficiali della cerimonia condivise sui social. Una cerimonia privatissima, e blidantissima, andata in scena il 15 dicembre. Tra i presenti 'vip', volti come ...

Grant Gustin e LA Thoma si sono sposati a Los Angeles : la star di The Flash ha lasciato a casa il suo team? : Grant Gustin e LA Thomas si sono sposati. Anche per il velocista più famoso del piccolo schermo è arrivato il momento di appendere al chiodo la sua tuta rossa e fermarsi un po' per prendere posto al fianco della sua fidanzata. Un anno di frequentazione e poi il fidanzamento ufficiale lo scorso anno con tanto di anello e foto sui social a sancire l'unione e, questo fine settimana, il matrimonio. Questa è la parabola felice del protagonista di ...

Grant Gustin di The Flash si è sposato con LA Thoma : il matrimonio : Grant Gustin di The Flash si è sposato: LA Thoma è sua moglie. I dettagli delle nozze tra l’attore e la fisioterapista Era l’aprile del 2017 quando Grant Gustin, il Barry Allen di The Flash, chiedeva alla fidanzata storica LA Thoma di sposarlo. Dopo più di un anno e mezzo la promessa d’amore è stata […] L'articolo Grant Gustin di The Flash si è sposato con LA Thoma: il matrimonio proviene da Gossip e Tv.

The Flash 5 spiegherà l’alleanza tra Nora e Thawne : quando andranno in onda i nuovi episodi? : La scorsa settimana il pubblico era alle prese con le prime azioni e i primi momenti di Elseworlds e adesso? Buio totale. The Flash 5, Supergirl 4 e Arrow 7 sono in pausa fino a gennaio e, in particolare, proprio Grant Gustin e i suoi rimarranno in panchina fino al prossimo 15 gennaio, sarà allora che scopriranno qualcosa in più sul legame tra Nora e il nemico di suo padre, Eobard Thawne (Tom Cavanagh)? La rivelazione di un legame tra i due ...

Il prossimo crossover di Arrow - The Flash e Supergirl causerà la morte di uno degli eroi? : Il pubblico ha ancora negli occhi il bel crossover che ha lanciato Kate Kane e ha portato in tv la Lois Lane di Elizabeth Tulloch, ma c'è già chi pensa al prossimo crossover di Arrow, The Flash e Supergirl che potrebbe portare alla morte di uno dei nostri eroi. Crisis è stato lanciato proprio al termine di Elseworlds con un primo trailer e un poster che rimandano al 2019, ma cosa potrebbe succedere? Per molto il crossover di Arrow, The Flash ...

The Flash 5×10 : Nora - il passato e un’ala spezzata (VIDEO) : The Flash 5×10 trama e promo – Il decimo episodio della serie Tv ritornerà sul piccolo schermo americano il 15 gennaio 2019. Dopo aver concluso la parentesi del crossover, possiamo ritornare alla storia principale della quinta stagione. “The Flash and The Furious” non ha ancora una trama, ma grazie al promo di The Flash 5×10 distribuito dalla The CW possiamo scoprire già qualche piccola anticipazione: che cosa non ci ...

Crisi sulle Terre Infinite sarà il prossimo crossover tra Arrow - The Flash e Supergirl : il primo promo conferma il rinnovo delle serie? : La terza e ultima parte di Elseworlds è passata quasi in secondo piano quando The CW ha deciso bene di mandare in onda gli ultimi minuti del crossover annunciando il prossimo "Crisi sulle Terre Infinite". Uno degli eventi fumettistici per eccellenza dell'universo DC conquisterà la prossima stagione televisiva ma confermando anche, indirettamente, una serie di notizie che mettono il pubblico già a proprio agio. Crisi sulle Terre Infinite sarà ...

Arrow 7 incontra Batwoman in Elseworlds : il pubblico promuove il crossover con The Flash 5 e Supergirl 2 : Continua con successo la maratona di Elseworlds che si concluderà questa sera negli Usa con la terza e ultima parte con The Flash 5. Arrow 7 ha incontrato ieri sera Batwoman e il pubblico non solo ha apprezzato lo scambio di ruoli tra Oliver e Barry ma anche tutto quello che c'è stato intorno a cominciare dall'esordio di Kate Kane. Dopo l'arrivo di Barry e Oliver nella fattoria di Clark Kent e Lois Lane, i due protagonisti, accompagnati da ...

The Flash 5×09 : quando Barry diventa Oliver (VIDEO) : The Flash 5×09 trama e promo – Il nono episodio della serie Tv è sbarcato su The CW il 9 dicembre 2018. “Elseworlds, Part 1” ci mostrerà il nostro Barry nei panni di Oliver, a causa di uno scambio misterioso su cui entrambi vorranno indagare. Il problema maggiore sarà comunque convincere il resto del team di quanto sta succedendo. La trama di The Flash 5×09 sottolinea che l’ostacolo maggiore saranno infatti gli ...

Il crossover tra Arrow 7 - The Flash 5 e Supergirl 4 parte da The Monitor e le rivelazioni di Clark Kent : Il crossover tra Arrow 7, The Flash 5 e Supergirl 4 ha ufficialmente preso il via poche ore fa negli Usa per la gioia del pubblico americano che vedrà la seconda parte questa sera e la terza già domani salutando poi le tre serie fino a gennaio 2019 per la lunga pausa natalizia. I punti di forza del crossover rimangono quelli delle singole serie ovvero l'azione ma anche le risate e i villain a cominciare proprio da Monitor che entra subito in ...

The Flash - Recensione della puntata 4x08 "What's Past is Prologue" : Mi chiamo Barry Allen e questo è il 100esimo episodio in cui mi conoscete come The FLASH.Ebbene si ragazzi, FLASH è arrivato al suo 100esimo episodio. Tra feste, interviste e promo accattivanti, gli autori hanno preparato un episodio ricco di contenuti.Andiamolo ad analizzare:Come neutralizziamo Cicala?Il team inizia la puntata ponendosi questo quesito. Nora, mentre sfoglia il suo diario con i simboli strani (di cui ne parleremo dopo) ...

The Flash 5×08 porta i fan a spasso nel tempo tra lo scontro con Savitar e quello con Zoom : l’effetto nostalgia nel 100° episodio : Tra The Flash 5x08 e il crossover Elseworlds in onda la prossima settimana negli Usa il passo sarà breve e questo riempirà il cuore dei fan della serie con Grant Gustin che saranno impegnati in una vera e propria giostra di sentimenti e sensazioni. Prima dello scambio di identità e di ruoli del maxi crossover con Supergirl 4 e Arrow 7, The Flash 5 ha dovuto affrontare un traguardo importante, quello dell'episodio numero 100, con un salto ...

Arrow 7 - The Flash 5 e Supergirl 4 sbarcano su Mediaset nel 2019 : primi dettagli sulla programmazione : primi dettagli sulla programmazione italiana di Arrow 7, The Flash 5 e Supergirl 4. In molti attendono le precedenti stagioni ancora in chiaro dopo il no di Mediaset alla messa in onda su Italia 1 mentre altri si aspettavano qualcosa di più dopo l'accordo con Sky, fatto sta che le nuove stagioni degli eroi DC/The CW si preparano a sbarcare in Italia. Secondo le prime rivelazioni fatte proprio da Mediaset sulle pagine social dedicate alle sue ...

The Flash - Recensione della puntata 5x07 "Oh Come - All Ye Faithul" : Mi chiamo FLASH, un fulmine mi ha dato i poteri, ma gli stessi fulmini possono anche distruggermi.La Recensione di oggi si può riassumere in una frase:"MA CHE CAAA...?!"Fine.Ok, va bene, andiamo ad analizzare nel dettaglio la puntata:Creato da un fulmine e distrutto da un fulmineDurante il corso delle 5 stagioni di FLASH ho capito una cosa, la maggior parte dell'azione si svolge da metà puntata, tranne qualche rara eccezione. Oggi è una di ...