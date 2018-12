Napoli : Costa - duro colpo inflitto ai 'datterai' - bene Capitaneria e Carabinieri (2) : (AdnKronos) - La base logistica dei 'datterai', riferisce il ministero dell'Ambiente, si trovava a Pozzano, la zona dei lidi di Castellammare di Stabia, dove i pescatori di frodo avevano allestito il centro di ricarica di bombole per l’attività da sub. Nell'ambito dei controlli, i militari hanno seq

Racket di Natale - a Napoli i clan assoldano gli esattori minorenni : «Costano poco» : minorenni assoldati dalla camorra per riscuotere il pizzo. Sono tornati i muschilli: i ragazzini che negli anni ?80 e ?90 venivano arruolati nelle fila dei clan per commettere delitti...

Napoli - Costa a Salvini : “Non ha senso continuare a parlare di termovalorizzatori - economicamente non convenienti” : “Io ne ho parlato con Salvini ed è anche normale a che a volte ci siano opinioni diverse. Abbiamo però dimostrato che oggi costruire un termovalorizzatore non è economicamente conveniente. Ci vorrebbero 7 anni per costruirlo e 20 per ammortizzarne i costi. L’Europa ci chiede di andare verso l’economia circolare. I termovalorizzatori hanno svolto la loro funzione negli anni passati ma ora sono superati. È importante non ...

‘O Diavolo - il nuovo album di Francesco Di Bella è il canto di una Napoli nascosta : Cala il sole sui vicoli di Napoli. Il tempo è scandito dal rumore del pallone che rimbalza sulle saracinesche dei negozi calciato forte dai bambini che emulano un gol di Lorenzo Insigne, sognando di diventare i nuovi Maradona. Ogni calcio al pallone è una nota, come quella di un percussionista, alla Tullio De Piscopo, che suona la melodia dell’umanità. Quella varia e vivace che popola la Napoli di Francesco Di Bella, ex frontman dei 24 Grana, ...

Universiadi a Napoli - firmato il contratto con Costa Crociere per la nave dell'accoglienza : Il commissario per le Universiadi Napoli 2019 Gianluca Basile, e il direttore generale di Costa Crociere Neal Palomba, hanno firmato oggi il contratto per la nave da crociera della compagnia di ...

Chi è Todibo - il diamante grezzo accostato al Napoli da L’Equipe : L’Equipe su Inter e Napoli Cominciamo dalla notizia: secondo quanto riportato da L’Equipe, il Napoli sarebbe in corsa con Inter e Wolverhampton per acquistare Jean-Claire Todibo. Anzi, il quotidiano francese scrive qualcosa in più: «I dirigenti del club partenopeo, sfruttando il fatto che il procuratore del calciatore sia lo stesso di Kevin Malcuit, ex agente di Koulibaly, avrebbero già contattato gli omologhi del Tolosa per ...

Droga nascosta in camera da letto - un arresto a San Vitaliano (Napoli) : I militari dell'arma dei carabinieri della stazione di San Vitaliano (città metropolitana di Napoli) hanno tratto in arresto un 43enne del luogo, già conosciuto dalle forze dell'ordine per precedenti penali di polizia. Si tratta di Marco Natale, classe 1976, resosi responsabile del reato penale di detenzione di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio. La perquisizione Le forze dell'ordine, infatti, lo hanno fermato e, ...

Rc auto - a Napoli polizza furto costa 200% in più di Milano. Variazioni notevoli anche Roma e Bologna : Roma - Assicurare un'auto per furto a Napoli costa il 200% in più che a Milano. Lo rivela un'indagine condotta da Facile.it, sito di comparazione delle polizze assicurative dalla...