Juventus-Sampdoria 1-0 La Diretta Apre subito Cristiano Ronaldo

La Sampdoria sfida la Juventus a Torino : L’ultima giornata del girone d’andata (e del 2018) si apre con l’anticipo all’ora di pranzo dell’Allianz Stadium. I blucerchiati hanno vinto le ultime tre gare, rilanciandosi per un posto in Europa

Juventus-Sampdoria formazioni ufficiali : Dybala dal 1' - novità in difesa : JUVENTUS SAMPDORIA formazioni ufficiali- Tutto pronto per il calcio d’inizio della sfida dell’Allianz Stadium tra Juventus e Sampdoria. Allegri ritorna alle origini e si affiderà al solito 4-3-3. Nessuna novità in porta, gioca Szczesny come anticipato in conferenza stampa. In difesa spazio a Rugani, fuori Bonucci. Confermati dal primo minuto Chiellini, De Sciglio e Alex […] L'articolo Juventus-Sampdoria formazioni ufficiali: ...

Juventus-Sampdoria - le formazioni ufficiali : quante novità tra i bianconeri : La sfida tra Juventus e Sampdoria apre la diciannovesima giornata del campionato di Serie A, ecco le scelte di Allegri e Giampaolo Si apre la diciannovesima giornata del campionato di Serie A, la Juventus ospita la Sampdoria per il lunch match che chiude il girone d’andata per bianconeri e blucerchiati. Torna titolare Cristiano Ronaldo dopo il parziale riposo di Bergamo, mentre si accomoda in panchina Leonardo Bonucci per rifiatare ...

Juventus Sampdoria LIVE : formazioni ufficiali e risultato in diretta : formazioni ufficiali Juventus, 4-3-1-2, : Szczesny; De Sciglio, Rugani, Chiellini, Alex Sandro; Can, Pjanic, Matuidi; Dybala; Mandzukic, Cristiano Ronaldo. All. Allegri Sampdoria, 4-3-1-2, : Audero; ...

LIVE Juventus-Sampdoria - DIRETTA Serie A calcio in tempo reale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Juventus-Sampdoria, anticipo della diciannovesima e ultima giornata del girone d’andata della Serie A TIM 2018-2019. Ultimo turno dell’anno solare per le due squadre, che si presentano alla sfida odierna in un ottimo periodo di forma e con la voglia di chiudere in bellezza il 2018 prima della pausa di due settimane. La Juventus è reduce dal secondo pareggio del campionato (dopo quello in ...

Juventus-Sampdoria : formazioni ufficiali e partita in diretta live : Juventus-Sampdoria, Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Juventus - la Sampdoria porta bene a Dybala : sei gol in Serie A contro i blucerchiati : Sta per terminare l'anno solare e con esso anche la prima tranche di campionato. Oggi tutte le squadre della Serie A saranno in campo, Juventus compresa, che giocherà all'ora di pranzo (12:30) l'insidiosa sfida contro la Sampdoria presso l'Allianz Stadium. L'obiettivo dei bianconeri è chiudere il 2018 con la vittoria per due motivi: conquistare tre punti per mantenere a debita distanza il Napoli, diretta inseguitrice, e raggiungere quota 100 ...

Pagelle Juventus-Sampdoria : highlights e tabellino del match : Pagelle JUVENTUS SAMPDORIA PROBABILI FORMAZIONI – Dopo l’allungo in campionato a + 9 sul Napoli, la Juventus vuole chiudere il girone di andata nel migliore dei modi. Di fronte, Massimiliano Allegri e i bianconeri, si troveranno la Sampdoria di Giampaolo e del sorprendente Fabio Quagliarella che, all’età di 35 anni, riesce ancora a regalare magie e […] L'articolo Pagelle Juventus-Sampdoria: highlights e tabellino del match proviene da ...