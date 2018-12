Inzaghi | «Abbiamo tenuto testa al Napoli»

ilnapolista

(Di sabato 29 dicembre 2018) L’intervista a Sky Filippointervistato da Sky al termine di-Bologna: «Oggi devo parlare di una sconfitta, ed è il brutto del calcio. Dopo una prestazione del genere, in cui siamoal, possiamo solo essere felici. Se questo è il Bologna, si salverà sicuramente. Oggi il risultato non ci premia, ma io devo guardare al resto. Vedo un grande spirito, ripartiremo ancora più convinti con il nuovo anno».La posizione di: «La squadra sta crescendo, siamo a tre punti dalla salvezza. Possiamo ripartire da questa partita, dalla voglia mostrata di difendere ed attaccare in tanti modi. Per me è un motivo di soddisfazione. Quando fai il mio lavoro sei sempre a rischio, però il club sa come lavoro e mi auguro di ripagare la loro fiducia con altre prestazioni come questa. Se guardo la classifica sono un po’ triste, stasera c’è grande ...