Il male minore per i curdi in Siria

Le affidano un minore - assistente sociale lo adotta e ci fa sesso : “Non c’è nulla di male” : Nessuno aveva sospettato di nulla e solo quando l'iter dell'adozione si è concluso è stato scoperto che la donna e l'adolescente avevano incontri sessuali in maniera regolare in casa. Di fronte alla polizia il ragazzo l'ha difesa: "Non abbiamo fatto nulla di male"Continua a leggere