Xbox Scarlett e PS5 usciranno nel 2020 secondo Michael Pachter

"Lo streaming? Sarà più popolare ma non sostituirà PS5 o Xbox Scarlett classiche" : Lo streaming legato al gaming è uno degli argomenti più in voga degli ultimi mesi ed è sicuramente uno dei possibili futuri del nostro medium preferito. Tante grandi personalità dell'industria ne hanno parlato positivamente e credono che questo modo di videogiocare possa rivelarsi la prossima grande rivoluzione dell'universo videoludico. Allo stesso tempo c'è dell'inevitabile scetticismo piuttosto diffuso tra membri del settore e soprattutto ...

Michael Pachter : Xbox Scarlett o Anaconda supporterà 4K - 240 fps e realtà virtuale : Chi bazzica nel mondo dei videogiochi da tempo conoscerà sicuramente il noto analista Michael Pachter, il quale ad ogni nuova generazione di console fa le sue previsioni. Quest’oggi ha rilasciato una dichiarazione sulle sue aspettative per Xbox One Scarlett o Xbox Anaconda, l’erede dell’attuale Xbox One. Xbox Scarlett o Anaconda: Le previsioni di Michael Pachter Intervistato recentemente ha ...

Xbox Scarlett e PS5 a $400 con supporto a 4K - 240 fps e realtà virtuale? : Sembra che ormai quasi tutti gli analisti e gli insider siano d'accordo su quello che dovrebbe essere il futuro dell'universo Xbox. Che si chiami Xbox Scarlett, Anaconda o altro ancora, la prossima Xbox potrebbe essere caratterizzata da almeno due modelli chiave: uno incentrato sullo streaming e uno sostanzialmente classico.Anche il noto analista Michael Pachter è d'accordo con questa visione e ne ha parlato sulle pagine di Gaming Bolt lanciando ...

La versione streaming di Xbox Scarlett monterà una APU AMD Picasso semi-custom? : Ve ne avevamo già parlato in passato: la prossima Xbox, che si chiami Xbox Scarlett o meno, potrebbe debuttare sul mercato in due versioni: una classica venduta a prezzo pieno e una basata sullo streaming e sul cloud venduta a prezza ridotto. Proprio questa seconda versione pensata per lo streaming è al centro di un rumor molto interessante.WccfTech ha ricevuto alcune informazioni da una fonte anonima che confermerebbero la base su cui il ...

"Il sequel di un'amata IP Xbox è in sviluppo avanzato per Xbox Scarlett" : L'insider Klobrille è piuttosto attivo di questi tempi e, dopo aver rivelato che Microsoft si troverebbe in una fase di discussioni avanzate per acquisire uno studio in passato vicino a Sony, torna a parlare del futuro del colosso di Redmond e in particolare di un nuovo titolo per la prossima generazione.Il futuro di Xbox Scarlett potrebbe passare anche attraverso il misterioso sequel tirato in ballo da Klobrille:"un'amata IP Xbox che ...

Xbox Scarlett nel 2020 con obiettivo 4K e 60 fps grazie ad AMD Zen 2 e una GPU di nuova generazione? : I colleghi di Thurrott si sono spesso resi protagonisti di rumor molto interessanti per quanto concerne l'universo Microsoft. Sono stati loro a parlare per la prima volta del nome in codice Xbox Scarlett, a ipotizzare il lancio di una console senza lettore ad accompagnare una console tradizionale e ora sono ancora loro a proporre l'anno di lancio e alcune specifiche tecniche della prossima Xbox.Come segnalato da Gamepur, Brad Sams di Thurrott ha ...

Mat Piscatella prevede l'annuncio di PS5 e Xbox Scarlett nel 2019 : Sono ormai alcuni mesi che le discussioni sulla prossima generazione di console tengono banco attirando l'interesse sia dei fan dell'universo PlayStation che di quello Xbox. La decisione di Sony di non presenziare all'E3 2019 ha indubbiamente aumentato a dismisura le voci sul futuro della compagnia giapponese e di conseguenza anche su una Microsoft che ovviamente non vorrà assolutamente farsi trovare impreparata di fronte alle mosse della ...

Un rumor svela l'incredibile : Xbox Scarlett non avrà un lettore CD? : Nelle ultime ore, sta facendo discreto scalpore un sostanzioso rumor lanciato dal noto sito di tecnologia Thurrott, che afferma come la console di nuova generazione di Microsoft, nome in codice Xbox Scarlett, potrebbe non avere affatto un lettore CD.Per la fonte, la clamorosa indiscrezione segue logicamente quella relativa a una nuova versione di Xbox One senza lettore lanciata nel 2019. Se per Thurrott l'Xbox One senza lettore è già nei piani ...

Secondo Michael Pachter Red Dead Redemption 2 arriverà su PC nel mese di aprile e sarà pubblicato anche su PS5 e Xbox Scarlett : Il primo vero gioco di Rockstar di questa generazione è finalmente arrivato. Red Dead Redemption 2 è ora disponibile e le recensioni lo hanno definito uno dei migliori giochi mai realizzati. La domanda, tuttavia, è se con questa generazione negli ultimi anni di vita, possiamo aspettarci di vedere Red Dead Redemption 2 fare il salto sulle console di nuova generazione.Dopotutto, è esattamente quello che è successo con Grand Theft Auto 5 quando è ...