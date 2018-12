Manovra | secondo l' Ufficio parlamentare di Bilancio aumenta la pressione fiscale

Per la Manovra intoccabile secondo round alla Camera : Roma Poco amata anche dal vicepremier Matteo Salvini,, 'gli do un 7', ha detto prima della pausa natalizia,, a rischio manifestazioni di piazza e proteste che vedranno dalla stessa parte i sindacati ...

Luigi Di Maio - arriva in Manovra all'ultimo secondo una norma per 'salvare il padre' : Il Senato approva la fiducia tra risse e urla dell' opposizione. De Falco si astiene e Forza Italia esclama: "Il Paese ora è più povero". Il Partito Democratico, invece, ha promesso che ricorrerà alla Consulta per violazione del regolamento di Palazzo Madama. Nella manovra appena approvata è stato inserito all'ultimo il famoso "saldo e stralcio", una norma che era stata contestata e rimossa dai 5 Stelle, ma alla fine è stata inserita. Una legge ...

Tria pensa a dimissioni dopo ok Manovra - secondo Corriere della Sera : Il ministro dell'Economia Giovanni Tria potrebbe dimettersi dopo l'approvazione della manovra da parte del Parlamento, riporta stamani il Corriere della Sera.

La confusione sulla Manovra e il nazionalismo secondo Trump. Di cosa parlare stasera a cena : Il ministro fa il fenomeno, ma non sta spoilerando una serie Tv, questa volta è un'inchiesta vera. Fa arrabbiare il procuratore di Torino, Spataro, che non è un tipo tenero. E, per tutta risposta, invece delle scuse, ne invoca il pensionamento. E' una storia che non finirà benissimo. Ecco, riporta

Manovra - torna il bonus bebè col 20% in più dal secondo figlio : 'Si tratta del primo passo di un percorso assicura Fontana che nel corso dei prossimi anni mi auguro ci porterà ad avere una politica di rilancio demografico completa ed efficace, anche con un codice ...

Manovra - torna il bonus bebè con un +20% dal secondo figlio : Reintrodotto il bonus bebè per i nati nel 2019, con nuove modalità rispetto a quelli varati in precedenza. Il contributo, che sarà erogato per il primo anno di vita del bambino o per le adozioni nel ...

Manovra - torna il bonus bebè : +20% dal secondo figlio : Arriva il bonus bebè 2019 e per ogni figlio successivo al primo è previsto un incremento del 20% sugli importi erogati. Ma non è la sola novità annunciata dal ministro per la Famiglia Lorenzo Fontana ...

Manovra : bonus bebè col 20% in più dal secondo figlio - spunta la tassa sulla Coca Cola : Alla parola "Manovra" gli italiani hanno spesso associato il termine "Europa". Sono gli effetti piuttosto di un dialogo aspro, ancora in corso, intercorso tra l'Italia e l'Unione Europea in merito all'opportunità di aumentare il deficit per finanziare quelle che sono le misure più impegnative del programma Lega-Movimento Cinque Stelle, come ad esempio il reddito di cittadinanza e Quota 100 per le pensioni. Una Manovra finanziaria, però, è fatta ...

Perché la Manovra gialloverde non è sostenibile secondo la Confindustria : Roma, 12 nov., askanews, - 'Oltre a tutte le incongruenze e debolezze' della manovra, 'la scelta di impegnare quasi i due terzi delle risorse al sostegno della spesa corrente e l'assenza di un piano ...

Altro che sanzioni : secondo Di Maio tutta Europa si ispirerà alla Manovra italiana : Il vicepremier Luigi Di Maio, intervistato dal Financial Times, difende la manovra del governo che potrà diventare, "una ricetta per tutti gli altri Paesi". "Non credo che saremo sanzionati - spiega a proposito dei contrasti con la Ue - la procedura sarà avviata ma ci sarà una fase di dialogo" e "crediamo di poter ampiamente ridurre il debito pubblico con una manovra espansiva". ...

Altro che sanzioni : secondo Di Maio tutta Europa si ispirerà la Manovra italiana : Il vicepremier Luigi Di Maio, intervistato dal Financial Times, difende la manovra del governo che potrà diventare, "una ricetta per tutti gli altri Paesi". "Non credo che saremo sanzionati - spiega a proposito dei contrasti con la Ue - la procedura sarà avviata ma ci sarà una fase di dialogo" e "crediamo di poter ampiamente ridurre il debito pubblico con una manovra espansiva". ...

QUOTA 100 E RIFORMA PENSIONI 2018/ Manovra con truffa - ecco perché secondo Gasparri (ultime notizie) : Nella Manovra 2019 c’è anche la RIFORMA delle PENSIONI con QUOTA 100 e le finestre trimestrali. Per Maurizio Gasparri il Governo vuole imbrogliare gli italiani(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 05:51:00 GMT)