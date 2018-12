La lunga notte americana | esplosione scambiata per invasione aliena

Conto alla rovescia per la notte più lunga : Alteria e Dj Jad a Marina di Carrara : ... tre cantanti dalle particolari doti canore come Danny Losito, dalle pronunciate attitudini Funky e Soul, l'istrionico Pino Pepsee dal timbro distinto e graffiante, più vicino al mondo Raggae e Dance ...

Che manovra è uscita dalla lunga notte in Senato : Dopo l'ennesima giornata al cardiopalma il Senato ha approvato la manovra, che dovrà tornare alla Camera per il via libero definitivo il 28 o il 29 dicembre, a poche ore dall'incubo dell'esercizio provvisorio. Il governo - in notturna - ha incassato la fiducia sul maxiemendamento che recepisce l'intesa con l'Europa con 167 voti a favore, 78 contrari e tre astenuti (tra cui il Cinque Stelle Antonio De Falco), ...

Misterioso evento luminoso nei cieli della California lascia i residenti perplessi : una lunga scia di luce illumina la notte [FOTO e VIDEO] : 1/17 ...

Manovra - al via la lunga giornata di discussioni in Senato. Il voto atteso a mezzanotte : segui la diretta : E’ ripresa questa mattina alle 9 la seduta del Senato per la discussione del bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 già approvati dalla Camera. Sarà una lunga giornata di lavori in Aula. Le dichiarazioni di voto sono previste per le 22 e si attende l’esito della votazione non prima di mezzanotte. L'articolo Manovra, al via la lunga giornata di discussioni ...

La lunga giornata della Manovra : maxiemendamento alle 16 - fiducia a mezzanotte : Una lunga giornata in un clima a dir poco infuocato tra polemiche e tensioni. La Manovra arriva nell'aula di Palazzo Madama , senza che la Commissione Bilancio abbia toccato palla. Il provvedimento ...

Solstizio d’inverno - riti e tradizioni della notte più lunga dell’anno : Il Solstizio d’inverno arriva quest’anno alle 23.23, ora italiana, del 21 dicembre 2018. Ha inizio l’inverno astronomico: vivremo la giornata più corta dell’anno e di conseguenza la notte più lunga. Il Sole resterà sopra l’orizzonte quasi 3 minuti in meno rispetto al giorno 13, sfatando il modo di dire che identifica Santa Lucia nella cultura popolare come il giorno più corto che ci sia. Il ...

Conto alla rovescia per il Solstizio d’Inverno 2018 : ecco la DATA della notte più lunga dell’anno : Conto alla rovescia per il Solstizio d’inverno: il 21 dicembre 2018, alle ore 22:23 UTC (23:23 ora italiana), ha inizio l’inverno astronomico. Il Sole si troverà alla sua massima distanza al di sotto dell’equatore celeste, e sarà minimo l’arco apparente da sudest a sudovest, cosa che lo renderà il giorno più corto dell’anno. Successivamente il Sole comincerà a risalire verso l’equatore celeste e le ore di luce aumenteranno ...

13 dicembre - si festeggia Santa Lucia : tutto quello che dovete sapere sulla notte più lunga : Ci sono anche diversi Paesi nel mondo che la celebrano in questo giorno, compresa la secolarizzata Svezia. Santa Lucia: la storia della vita ed i miti La storia religiosa di Lucia, giovane di ...

Santa Lucia non è la notte più lunga che ci sia - ma è molto altro : 1. Accendere le candele per far vincere il Bene2. Far uscire i tuoi figli all'alba (o accogliere i figli dei vicini)3. Mangiare i cibi giusti4. Procurarsi un pettine per trovare l’amore?5. Farsi belle6. Farsi benedire gli occhi7. Scambiarsi dei doniNon è la notte più lunga dell’anno e nemmeno il giorno più breve. Per un mito da sfatare su Santa Lucia, ci sono decine di altre cose interessanti da conoscere. È la Santa che protegge la vista e che ...

Francia : Bizzotto (Lega) - una lunga notte di pura follia : Vicenza, 12 dic. (AdnKronos) - “Ieri sera io fortunatamente ero ancora al lavoro dentro il Parlamento Europeo, ma dopo pochi minuti sarei dovuta partire proprio verso la zona del centro di Strasburgo dove è avvenuta la sparatoria, per una cena con un gruppo di giovani leghisti del Veneto e il mio co

'La lunga notte di Gulliver' inaugura il Teatro ragazzi del Civico : La Spezia - Dopo la prosa, ai nastri di partenza anche la Stagione Teatro ragazzi 2018/2019 del Teatro Civico della Spezia. 9 spettacoli per un totale di 18 appuntamenti considerando repliche, matinèe e domeniche pomeriggio all'insegna della qualità e dell'eccellenza. Si parte mercoledì 21 novembre alle 10 e giovedì 22 alle ...

La lunga notte di Gulliver in scena al Teatro civico : ... ha collaborato con i laboratori "No Recess-Fuori Luogo" per lo spettacolo "Birdland" , rivisitazione in chiave moderna de "Gli Uccelli" di Aristofane, , e con Caterina Guzzanti, negli spettacoli "E ...

La lunga notte di Cavani a Napoli : una suite per riabbracciare i figli : Una due giorni di grandi emozioni per Edinson Cavani. L?attaccante uruguaiano, che ha recuperato in extremis dall?infortunio alla coscia e si è unito ai compagni in partenza,...

Decreto Genova - ok della Camera nella notte dopo una lunga maratona : dopo un durissimo scontro in aula durante la lunga discussione che ha visto una pesate ostruzione da parte delle opposizioni, in nottata è arrivato l'ok al Decreto legge per Genova e le misure dopo il crollo del Ponte Morandi. Il testo del provvedimento ora passa al Senato per essere approvato definitivamente.Continua a leggere