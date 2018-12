Il ricco Natale di Lady Morata | Alice Campello coccolata dal marito | spesi più di 60 mila

sportfair

: A Natale i Musei Civici fanno festa con un ricco programma, promosso da Roma Capitale, Assessorato alla Crescita cu… - Roma : A Natale i Musei Civici fanno festa con un ricco programma, promosso da Roma Capitale, Assessorato alla Crescita cu… - bancaetica : Gli auguri del nostro Presidente, @ubiggeri per un Natale ed un nuovo anno senza paura, ricco di pace, diritti, ris… - Mirabilandia : Il nostro Christmas Time è ricco di show tutti da scoprire! Merry WOOF!, Un bisbetico a Natale, Mira magic lights.… -

(Di venerdì 28 dicembre 2018)ha ricevuto un bel bottino di regali per, Alvaronon ha badato a spese per la sua dolce metà:più di 60euro! Alvaroha fatto follie per. Il calciatore ha speso più di 60euro in regali per la moglie, che l’ha reso padre di due gemelli a fine luglio. Secondo il Sun, l’attaccante del Chelsea avrebbe donato alla bellissima fashion blogger di origine veneziana un orologio dal valore di 50sterline (circa 55euro) impreziosito da una cassa in oro 18 carati e una rifinitura di zaffiri, una borsa Chanel in pelle di vitello dal valore di 3.700 sterline (circa 4.000 euro), un cappotto ed un iPad per un totale di circa 55sterline! Insomma undavvero dorato per la famigliaL'articolo Ildidalpiù ...